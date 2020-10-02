В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением COVID-19, резко сократились поступления налогов и сборов.

По итогам 2020 года объем выпадающих налоговых и неналоговых доходов превысит 16,4 млрд рублей. Таким образом, снижение поступлений составит 21,4%. На фоне снижения доходов увеличиваются расходы — прогнозируемый рост к концу года составит более 20% к показателям за 2019-й.

Финансисты делают вывод, что «по текущим оценкам исполнения республиканского бюджета Коми в 2020 году, несмотря на поддержку со стороны федерального бюджета, ожидается дефицит республиканского бюджета, значительно превышающий его значение, утвержденное законом на текущий год». Дефицит на 1 сентября составил 7,3 млрд.

В текущих условиях сбалансировать республиканский бюджет возможно только с привлечением остатков средств на счетах бюджета и автономных (бюджетных) учреждений региона, а также государственных заимствований в размере, превышающем утвержденные законом о республиканском бюджете значения, заявляют в Минфине.