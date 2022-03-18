20 марта известному поэту и прозаику Александру Клейну исполнилось бы 100 лет.
Кандидат искусствоведения, артист и педагог Александр (Рафаил) Соломонович Клейн прожил в Сыктывкаре 45 лет. Преподавал сценическую речь и историю мировой художественной культуры в Республиканском колледже культуры.
Но многие знают его и как автора автобиографической прозы («Дитя смерти», «Улыбки неволи», «Мой номер «2П-904»), в которых он рассказал о своей страшной судьбе, о войне и репрессиях.
В 1941-м, будучи студентом Ленинградского театрального института, Клейн ушел на фронт добровольцем. При выходе из окружения попал в плен. В 1944-м, после удачного побега, получил «награду» – 20 лет каторжных работ. Отбывал срок в лагерях Сибири и Воркуты. По словам поэта, не умереть ему помогали вера и творчество… В 1966-м
он был полностью реабилитирован. Умер 8 апреля 2009 г.
Уже будучи глубоким стариком, Александр Соломонович сохранял ясный ум (мог часами цитировать классиков) и чувство юмора. Про себя он тогда горестно шутил: «Клейн ты мой опавший…» К концу жизни поэт совершенно ослеп и узнавал знакомых только по голосу. А его собственный голос остался в книгах. Прочтите их – это лучшая память об этом удивительном человеке…