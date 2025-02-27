Целый арсенал оружия (Блиц от 28 февраля)

В Коми свыше 300 тысяч человек владеют оружием, и далеко не все из них охотники.

На учете подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Коми состоит порядка 31 тысячи владельцев оружия, имеющих в пользовании более 62 тысяч единиц оружия.

На территории региона функционирует 61 юридическое лицо, в пользовании которых находится порядка 3 тысяч единиц оружия, в том числе 10 организаций, реализующих предметы вооружения в 16 специализированных магазинах. За прошлый год по различным основаниям изъято 2133 единицы зарегистрированного оружия, еще 806 единиц оружия граждане сдали добровольно.

«Юбилейные» выплаты

В Коми установлены повышенные единоразовые выплаты.

К 80-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны получат 50 тысяч рублей, сообщает администрация региона. Эти деньги будут выданы дополнительно к президентским выплатам за счет регионального бюджета. Труженики тыла, несовершеннолетние узники, вдовы умерших, погибших инвалидов и участников ВОВ, а также жители блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда получат по 20 тыс. руб. Пожилые люди, имеющие статус «дети войны», получат к празднику по 5 тыс. руб.

Список потерь растет

На днях стало известно о гибели еще 19 военнослужащих из Коми.

Антон Кузиванов из села Визинга Сысольского района, Анатолий Михайлов из Корткероса, Юрий Жеребцов из Воркуты, Василий Смирнов из воркутинского поселка Северный, Валерий Ананин и Антон Попов из Усть-Цилемского района, Александр Караказак, Михаил Тярасов и Василий Янгиров из Печоры, Вячеслав Бахолдин из Ухты, Роман Самоделкин из поселка Верхнеижемский Сосногорского района, Андрей Чеботарев из поселка Междуреченск Удорского района, Вячеслав Воронин из Койгородского района, Евгений Ануфриев из Ижемского, Андрей Трофименко и Прохор Ляховецкий из Сыктывкара, Геннадий Есов из села Выльгорт Сыктывдинского района, Сергей Жилин из села Межег Усть-Вымского района, Александр Филиппов родом из Печоры, проживал в Сыктывкаре.

За местным товаром – на ярмарку!

В Сыктывкаре стартуют ярмарки выходного дня.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации столицы Коми. Согласно документу, ярмарки будут проходить с 8 марта по 26 июля каждую субботу с 8.00 до 15.00. Традиционное место проведения – на стоянке ПАО «Ростелеком». Здесь можно будет купить продукцию местных производителей, фермерские товары, горячую выпечку и шашлык.

Фестивальное лето

В Коми решили возродить «Шаньгафест», «Живой воздух» и «Люди леса».

«Шаньгафест», направленный на популяризацию коми кухни, пройдет 12 июня в Сыктывкаре. Фестиваль «Живой воздух» призван привлечь внимание к воздухоплавательному спорту. Как и ранее, фестиваль проведут в июле в селе Ыб Сыктывдинского района. Фестиваль «Люди леса», нацеленный на продвижение современных форматов традиционной культуры «лесных цивилизаций», состоится 22 августа, в День республики.

«Малахит» поможет

Три аппарата искусственной почки поступили в отделение гемодиализа Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

Аппараты очищения крови очень нужны, на них записываются в очередь. В прошлом году в отделение уже поступила пара «Малахитов» и хорошо зарекомендовала себя. Постоянно программный гемодиализ в Воркутинской больнице получают 22 человека с заболеваниями почек. А всего специалисты отделения проводят около 3300 процедур гемодиализа в год.

Долги наши тяжкие

В среднем каждый житель Коми задолжал банкам 513 тысяч рублей.

Республика заняла 40-е место из 85 в рейтинге регионов по закредитованности населения, составленном РИА Новости. В прошлом году республика была на 50-м месте. Уровень закредитованности оценивается как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Эксперты отмечают, что больше других банкам задолжали жители северных регионов.

Лайка не виновата

Владелец авто взыскал компенсацию с хозяина сбитой собаки.

Его супруга, находясь за рулем авто, наехала на перебегавшую дорогу собаку. Восстановительный ремонт обошелся владельцу в 56 тысяч рублей, которые он решил взыскать с хозяина лайки. Прилузский районный суд установил, что ДТП произошло по его вине, потому что он допустил самовыгул животного. В пользу владельца авто взысканы средства, потраченные на ремонт.

Внимание: «Пуск»!

3 марта запланирован запуск ракетоносителя «Союз-2».

Запуск состоится с космодрома «Плесецк» с 1.00 до 3.00 по московскому времени. (Резервные дни с 4 по 7 марта). Траектория полета ракеты пройдет над Удорским, Усть-Куломским и частично Троицко-Печорским районами. Они объявляются временно опасными. Лесозаготовителям, охотникам и рыбакам рекомендуется воздержаться от посещения территорий на время запуска.

«Цветы жизни» ликвидируют

Этот детский благотворительный фонд не ведет деятельность, не оказывает помощь уже с 2020 года.

Управление Минюста России по Коми обратилось в Воркутинский городской суд с заявлением о ликвидации фонда «Цветы жизни» и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц. Слушания состоятся 3 марта. Ранее фонд занимался оказанием помощи детям-инвалидам, беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, матерям и отцам-одиночкам. Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки мошенников.

Бобр обесточил поселки

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Койгородском районе.

Бобр свалил дерево на линию электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении поселков Том и Усть-Воктым. Энергетики Россетей оперативно среагировали на инцидент и устранили его последствия.«Бобры работают круглосуточно, и мы тоже», – шутят энергетики.