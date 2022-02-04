Вере Андреевне Мишариной из деревни Лебяжск Усть-Куломского района 88 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, «бабушка Вера» и сегодня полна энергии, сохранила ясный ум и твердую память.

Завтра была война

Выросла она в большой крестьянской семье – девять братьев и сестер.

– Когда сообщили, что началась война, мы всей деревней работали на лугу. Женщины начали рыдать, а нам, детям, сказали, что отцов заберут на фронт, – рассказывает Вера Андреевна. – Мой отец, работавший кузнецом, тоже отправился на войну, получил несколько ранений, но вернулся. Хотя однажды с фронта нам пришло страшное известие, что он погиб.

– Как это вышло – отец потом рассказывал?

– Он на минуту вышел из шалаша, где лежали раненые. И вдруг в этот шалаш попала бомба. Всех убило, а отца волной подбросило на несколько метров. Когда пришел в себя, два километра полз до госпиталя. Долго пролежал в госпитале, а там что-то перепутали и отправили нам печальную весть. После тяжелого ранения отец вернулся домой. Он плохо видел, людей узнавал по голосу, но потихоньку поправился и даже работал в кузнице. Мать от него еще троих родила.

В войну и после нее был сильный голод. У семьи Веры, когда отца забрали на фронт, оставалось полтора килограмма ячменя, и картошки хватило до Рождества. Пришлось есть осиновую кору, которую сушили на печке, измельчали, а потом варили на воде. Хорошо, что у Булышевых (девичья фамилия у Веры Андреевны) была корова: в кашу из осиновой коры можно было добавить молоко. Летом ели щавель, траву.

Ростом мала, да удала

Вера отучилась всего четыре класса, а потом, как и другим детям, ей пришлось работать. В деревне был рыбак Егор Иван, и 13-летнюю девочку отправили к нему в помощницы.

– Мне приходилось вязать рыболовные сети, таскать воду, выполнять другую работу. За это Егор Иван меня кормил. Потом я работала нянькой в яслях, трудилась на сенокосных лугах. На лошадях возила копны, была плугарем. Затем меня отправили учиться на тракториста, позже – на комбайнера. Ростом я мала и, сидя, не могла управлять трактором, весь день работала стоя, – вспоминает Вера Андреевна.

Из МТС Вера Андреевна ушла в больницу завхозом, а потом до пенсии работала на строительстве узкоколеек на делянках. Дома она всегда держала скот. Причем корову – до прошлого года. А сейчас в ее хозяйском хлеву остались лишь две козы да козел.

Любовь Веры

Вера Андреевна трижды была замужем, первый раз вышла в 24 года. А до этого платила государству налог за бездетность. Нам это кажется удивительным, но раньше таким налогом облагали и мужчин, и женщин с 18 лет, если у них не было детей. А за аборт и вовсе могли посадить в тюрьму.

– Первым мужем был белорус, звали его Василий Дашук. В Коми он попал случайно. Собирался в Казахстан, но в дороге вместе с другом перебрал самогона и очутился в Сыктывкаре, – продолжает Вера Андреевна. – Увидел на столбе объявление, что требуются рабочие в Смолянку, поехал. Василию поручили караулить боны – тогда ведь был молевой сплав.

– И как вы познакомились?

– Дашук Вась подошел ко мне, когда я возвращалась после работы, и проводил до дома. Прошли с ним молча два километра. Я зашла домой и заперла дверь. Он долго стоял, стучался в окно, но я не открыла. А потом сразу пошли расписываться. Правда, нас не расписали, ему было 17 лет. Но дома уже собралась родня, пир устроили. Месяц жили как немые: он не знал коми, а я тогда почти не говорила по-русски. И расписались мы через год. Он был красивый, высокий блондин с голубыми глазами. Я тоже красивая, работящая – вот и вся любовь.

Вера была активной, выступала в сельском клубе, пела, играла на гармошке, участвовала в самодеятельных спектаклях. Но муж оказался очень ревнивым – в клуб ее не пускал, а чуть что – сразу распускал кулаки. Прожив несколько лет, они развелись.

Потом к Вере Андреевне посватался Валерий Родионов. Но вместе они были недолго – вскоре он тяжело заболел и умер.

С третьим мужем Вера Андреевна познакомилась в Усть-Куломе на пристани.

– Я ходила на пристань узнать расписание теплохода. Туда же пришел Володя Мишарин. Я-то на него не обратила внимания, но ему сразу понравилась. Он подошел сзади, положил мне голову на плечо и спросил: «Будешь моей женой?». Я в шутку ответила, что да, тем более, мужа нет. А он воспринял эти слова всерьез и поехал ко мне в Лебяжск. Потом мы с ним даже венчались… Я Володю больше всего жалела, шесть лет прошло, как он умер.

Встреча у самовара

Вера Андреевна говорит, что два раза в жизни прошла через огонь. Первый – это война, опалившая судьбы людей. Усть-Куломский район хоть и был далеко от фронта, но и здесь люди хлебнули горя, голодали, терпели лишения.

А второй огонь – уже в прямом смысле: Вера чуть не сгорела во время пожара. Тогда она жила с семьей своей младшей дочери. В тот роковой вечер все легли спать, а Вере Андреевне не спалось, и она включила телевизор. Через некоторое время услышала странный шум – словно «бык таранил стенку дома рогами». Выскочила наружу, а крыльцо уже было объято пламенем…

– Если б я тоже легла спать, вся семья сгорела бы заживо, – вспоминает «бабушка Вера».

– А правда, что вы с Владимиром Путиным встречались?

– Это было давно, в 70-е годы, когда он тут студентом работал. Тогда я много овец держала и спустилась для них за водой к ручью. Смотрю, а там ребята костер разжигают. Вот я их и позвала в гости: «У меня самовар горячий, пойдемте пить чай!». Студенты откликнулись с радостью. Угостила я их как могла, а о чем мы тогда беседовали, теперь уже и не помню. Я ведь в то время еще плохо говорила по-русски. Но ребята вроде остались довольны, благодарили меня, в том числе и тот щупленький паренек. А потом, через много лет, когда Путина назначили «предом» (так Вера Андреевна называет Президента – Авт.), я его сразу узнала.

– Не писали ему в Москву, не обращались за помощью?

– Нет, ну зачем же его тревожить? – пожимает плечами «бабушка Вера».

Эта сильная гордая женщина из коми деревни никогда не просила о помощи – со всеми бедами и трудностями, которые выпали в жизни, она привыкла справляться сама.

P.S. С Верой Андреевной мы встречались в Сыктывкаре, куда она приехала погостить к старшей дочери. У нее пятеро детей, 12 внуков, 15 правнуков.

Екатерина МАКАРОВА.