Чем на самом деле кормят детей в школах

Пирожки с железяками, зеленое пюре, котлеты с плесенью – это меню в Гимназии искусств при главе РК им. Юрия Спиридонова в Сыктывкаре.



Возмущенные родители пожаловались в региональный Общероссийский народный фронт на работников столовой. Детей в гимназии, по словам родителей, кормят выпечкой и молочными продуктами с истекшим сроком годности, полусырыми мясными блюдами и полугнилыми фруктами и овощами. Кроме того, готовят пищу на плохо вымытых противнях, из-за чего в еде можно найти остатки грязи.

Как выяснили «фронтовики», работники столовой действительно нарушают санитарно-гигиенические нормы хранения, приготовления и раздачи продуктов питания. Металлические предметы в выпечке и в других блюдах попадают туда «благодаря» старой мясорубке, от которой отваливаются мелкие железные компоненты.

Обращения граждан общественники приложили к заявлению в Министерство образования Коми и Роспотребнадзор с просьбой принять меры.

– Ситуация, когда дети получают некачественное питание, неприемлема. Рады, что министерство оперативно отреагировало на наше обращение, и началась служебная проверка. Мы тоже будем держать ситуацию под контролем, а также изучим, как кормят детей в других учебных заведениях, – заявила «Трибуне» сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шумилова.

Дети не в восторге

Тот факт, что в сыктывкарских школах кормят плохо, родители обсуждают давно. Так, в Коми национальной гимназии этот вопрос поднимается практически на всех родительских собраниях. Однако ничего не меняется.

– Классный руководитель убеждает нас, что блюда в меню соответствуют полноценному детскому питанию. И если родитель желает проверить, он может прийти и удостовериться. И такие походы у нас были — проверяли. В тарелках были соленая розовая вода (видимо, варили борщ), липкие холодные макароны и котлеты с запахом, – рассказывает мама одного из гимназистов.

– Многие дети носят домашнюю еду в контейнерах и в термосе, – продолжает женщина. – Но это дополнительный груз. Ведь рюкзак с учебниками и так неподъемный. Кстати, для учителей меню другое. Им можно и салат выбрать, и выпечка для них другая. Но питаться «с учительского стола» детям не разрешается.

– Все родители знают, что в школах Сыктывкара питание детей (завтраки) обеспечивается предприятием «Восторг», – рассказывает родитель ребенка столичной школы № 35. – Дети из школы приходят домой голодные. Никакого восторга от того, что предлагает «Восторг», у них нет, лишь отвращение. Мой сын в школьной столовой берет только чай с хлебом.

– Почему в школу привозят замороженный картофель? Возможно, экономят на закупках. А потом дети страдают. Сын постоянно жалуется на боли в животе, его, как и других детей, часто тошнит на перемене, – говорит мама мальчика из школы № 24.

Возмущаются не только родители. Сами дети выкладывают в интернете ролики из столовых. К примеру, один из учеников школы № 18 снял на видео «фокус с пюре». Он перевернул тарелку с пюре вверх дном, однако пища, вопреки законам гравитации, не упала на пол, а осталась в тарелке.

Мамины котлеты под запретом

В начале 2019 года в СМИ прошла информация о том, что Роспотребнадзор хочет запретить ученикам приносить домашнюю еду с собой в школу.

Детям также могут запретить приносить продукты, из которых можно самим приготовить пищу. (В некоторых школах Сыктывкара дети приносят с собой ингредиенты для салата и сами готовят на переменке.) Но не слишком ли строги чиновники к домашней еде? Может, лучше обратить внимание на качество продуктов питания и условия для приготовления блюд в учебных заведениях?

Екатерина МАКАРОВА.