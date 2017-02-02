Через два года лосиха вернулась на ферму

Сначала на территории Печоро-Илычского заповедника были обнаружены следы постороннего лося, а потом сотрудник по следам нашел животное, которое откликнулось на голос.



Рассматривая сохатого, мужчина увидел, что кончик уха у животного обрезан. Стало понятно, что это выращенная на ферме лосиха. Вспомнили, что два года назад с лосефермы сбежали пять взрослых особей. Среди них была и вернувшаяся 4-летняя Жанна. Она не забыла людей, ела с рук и картошку, и яблоки, и печенье, а потом сама пошла за ними на ферму. Есть подозрение, что лосиха стельная, а прилив новой крови жизненно необходим для дальнейшего разведения этих животных.