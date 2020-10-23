Бывшему зампреду правительства Коми снизили наказание на девять месяцев и уменьшили штраф на 10 млн руб.

Второй кассационный суд общей юрисдикции РФ (Москва) сегодня удовлетворил заявление по новым обстоятельствам заместителя генпрокурора РФ об отмене приговора экс-зампреду правительства Коми Константину Ромаданову в части обвинения в участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК) и получения взятки от бывшего директора Сыктывкарского ЛВЗ Александра Сердитова. Ромаданову отменили приговор по указанным эпизодам «за отсутствием состава преступления». Срок заключения у Ромаданова истекает через год и два месяца.

Напомним, в мае 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал Ромаданова виновным в участии в ОПС, получении взятки и отмывании преступных доходов. Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 170 миллионов рублей. Дело Ромаданова было выделено из «дела Гайзера» в отдельное производство.