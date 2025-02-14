В самом конце января депутат Государственного Совета Коми от компартии Николай Удоратин внес на рассмотрение коллег законопроект о снижении так называемого «муниципального фильтра» (далее – фильтр) при выборах главы республики.

Что же такое этот фильтр? По сути – ограничительный барьер, не дающий кандидату участвовать в выборах, если он не соберет в свою поддержку требуемое количество подписей депутатов в Советах муниципалитетов.

Впервые о фильтре проговорился в 2012 году Дмитрий Азаров, в то время – мэр Самары, позже – губернатор и секретарь самарского областного отделения «ЕР». Впрочем, для экспертов не секрет, что настоящее место рождения идеи – Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), созданный экс-сотрудниками администрации президента РФ. Их, в свою очередь, вдохновило предложение Владимира Путина вернуть прямые выборы губернаторов…

«Высота» фильтра – от 5 до 10 процентов – устанавливается региональными законами. Пятипроцентный фильтр работает, например, в Новгородской и Оренбургской областях, Татарстане, Красноярском крае. А 10-процентный – в Ярославской и Белгородской областях и в нашей республике.

Несложная загадка, читатель: оцени шансы твоего кандидата пройти фильтр, если у тебя во всех рай- и горсоветах большинство депутатов – представители партии власти (порой до 100 процентов) и особенно если этого кандидата никак «нельзя» допустить до финишной прямой, то есть голосования.

Именно фильтрация помогла Владимиру Уйбе и не помогла Олегу Михайлову на выборах главы Коми в 2020-м. В 2018 году в 22 регионах, где проходили прямые выборы губернаторов, фильтр прошли только кандидаты от «Единой России» и только в 3 – кандидаты от КПРФ. Больше никто.

Несомненно, эксперты из ИСЭПИ нашли в этом «сите» эффективный и особо циничный инструмент внутренней политики. Кто только не критиковал фильтр – от Михаила Прохорова до Сергея Кириенко и даже Эллы Памфиловой, которая, впрочем, постепенно «смягчила» свою позицию и теперь уверена: фильтр не пустит во власть «проходимцев» и «фейковые партии». Очевидное попрание права быть избранным не смущает и Конституционный суд: он не считает муниципальный фильтр противоречащим Конституции России.

Петр КУЗНЕЦОВ.