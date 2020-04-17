Депутат Госсовета от партии ЛДПР Галина Нагаева отправила открытое письмо врио главы РК с просьбой инициировать отставку спикера законодательного органа республики Надежды Дорофеевой. Более того, она уже внесла в Госсовет проект постановления о досрочном прекращении полномочий председателя парламента.



«Трибуна» обратилась за комментарием к руководителю регионального отделения ЛДПР Михаилу Брагину. По его словам, поскольку экс-глава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку вместе со всей командой, то и Надежда Дорофеева должна написать заявление и уйти. Она всегда была в команде бывшего главы и должна отвечать за те решения, которые принимались с ее подачи.

По мнению М. Брагина, Надежда Дорофеева не смогла найти общего языка даже с членами партии «Единая Россия», а когда возник конфликт, инициированный аппаратом главы, поддержала не коллег по Совету, а его противников.

По мнению Галины Нагаевой, председатель Госсовета участвовала в дестабилизации социально-экономической ситуации в регионе, проводя через Госсовет «антинародные» законопроекты. В частности, № 144-РЗ «Об образовании», из-за которого семьи с детьми лишились компенсации за посещение детских садов. «Проявила себя» Н. Дорофеева и в вопросах, связанных со строительством мусорного полигона в Шиесе, отказе в проведении референдума по нефтяным разливам.

В свою очередь председатель Комитета по социальной политике Госсовета РК Сергей Артеев так прокомментировал инициативу «жириновцев»: «На фоне борьбы с коронавирусом усиливается и политическая борьба, определяется роль каждого в этой схватке. Люди, облеченные властью, всегда на виду, от них требуются шаги по решению проблем. Видимо, исходя из этого посыла депутатская фракция ЛДПР и оценивает действия (или бездействие) руководства».

А вот председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Татьяна Саладина высказалась более резко, заявив, что в такое сложное время не до политических игр.

Анатолий ПОЛЬКИН.