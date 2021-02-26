22 февраля на Шиесе морозило не по-детски – под 40 градусов. Однако это не испугало гражданских активистов из Архангельской области и Коми. За четыре часа здесь был восстановлен пост «Костер», порушенный людьми в черных балаклавах.

Активисты неслучайно выбрали именно этот день для посещения Шиеса. Ровно два года назад, 22 февраля, общественники перекрыли движение бензовозов, которые двигались к месту строительства мусорного полигона. Тогда, в первую ночь сопротивления, тоже был жуткий холод. Люди, державшие оборону, мерзли у костра, но расходиться не собирались. Тот первый общественный блокпост так и назвали – «Костер».

Итогом этой драматической борьбы стала общая победа северян, протестовавших против опасной свалки московского мусора на границе Коми и Архангельской области. Власти были вынуждены заявить о сворачивании проекта. Сейчас здесь идут подготовительные работы для рекультивации земельных участков.

Сожгли до тла

Чиновники из администрации Архангельской области и экоактивисты «закопали топор войны». Но, похоже, сему факту не все рады.

В начале февраля без уведомления экоактивистов был снесен лагерь, расположенный на месте, отведенном под незаконное строительство. Все народное имущество было попросту закопано. И многие посчитали это недобрым знаком.

18 февраля на Шиесе появились люди в черной камуфляжной форме и черных балаклавах. Приехали они на транспорте с архангельскими номерами через поселок Мадмас (Усть-Вымский район). Местные сразу же определили – машины из Котласа. «Костру» еще повезло – его просто разрушили, а два других поста народного контроля – «Баня» и «Крепость» – были сожжены дотла. Заметим, что все эти временные сооружения экоактивистов находились в лесу и никому не мешали.

Проверка на прочность?

24 февраля первый секретарь Коми рескома КПРФ, депутат Госсовета Коми Олег Михайлов, с самого начала участвовавший в движении против обустройства московской свалки, направил депутатский запрос на имя начальника УВД по Архангельской области Александра Прядко. По мнению депутата, к уничтожению имущества с большой долей вероятности были причастны непосредственно полицейские и работники «Технопарка», которые занимались

обустройством свалки.

В то же время председатель Комитета спасения Печоры Иван Иванов по поводу возможных интересантов уничтожения имущества экоактивистов (которое, между прочим, собирали всей страной) высказался гораздо осторожнее. Речь может идти о каких-то политических технологиях. Например, кто-то пожелал проверить, сохранили ли хватку экоактивисты, не расслабились ли.

Тем более что речь идет о Ленском районе, население которого в большинстве своем не поддержало поправки к Конституции. Да и нынешний губернатор Александр Цыбульский минувшей осенью проиграл выборы как раз в этом единственном районе области.

Найти провокаторов

Хотя по поводу «политтехнологий» – это, пожалуй, чересчур. В преддверии выборов в Госдуму РФ вновь раздражать население протестного района Архангельской области и не менее протестной Республики Коми власть вряд ли отважится. Сложно представить, чтобы команда на уничтожение мирных общественных постов шла от чиновников. Кто из них в здравом уме будет так подставлять непосредственно Александра Цыбульского и всю вертикаль власти?

Речь, скорее всего, идет о провокации неких «темных сил». Поэтому с ответом на запрос депутата-коммуниста полиции Архангельской области не стоит тянуть. Учитывая уровень технической оснащенности автоинспекции, вычислить злоумышленников будет не так сложно. Но захочет ли этим скандальным делом всерьез заниматься полиция?

Кстати, чтобы ни у кого не возникло иллюзии, что инцидент на Шиесе легко замнут, Олег Михайлов попросил считать свое обращение заявлением о преступлении, подлежащим внесению в Книгу учета совершенных преступлений по Архангельской области и рассмотрению в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Сергей МОРОХИН.