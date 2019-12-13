Четырежды судимый сыктывкарец лишил старушку квартиры и устроил ей адскую жизнь

Престарелая сыктывкарка, ветеран труда и многодетная мать, родившая и воспитавшая семерых детей, на закате жизни попала в очень тяжелую ситуацию.

В советские годы государство обеспечило семью хорошей квартирой площадью более ста «квадратов». Пять комнат, все удобства. Сегодня по кадастровой оценке квартира эта стоит более пяти миллионов рублей. Из семерых детей Валентины Федоровны (здесь и далее имена действующих лиц изменены по этическим соображениям — Ред.) ныне осталось пятеро.

Подписала себе приговор

Дочь Елена жила с семьей отдельно, а трое сыновей — в большой квартире матери. Несколько лет назад в родительский дом вернулся непутевый сын Василий. Был он четырежды судим, в том числе и за убийство, в местах лишения свободы провел в общей сложности 21 год. Освободившись, женился, причем всякий раз брал фамилию жены. А женат он был трижды.

Мать его приняла, прописала в квартиру, а братья «подвинулись» — дали угол. Все-таки родня, человеку надо новую жизнь начинать, на работу устраиваться.

Квартира была в соцнайме, а договор оформлен на пожилую Валентину Федоровну. Ведь именно она, многодетная мать, и получала это жилье.

Платила за коммуналку бабушка сама. Даже с учетом ее льгот сумма получалась немалая, набежал долг, и в 2015 году приставы списали с пенсии старушки приличную сумму.

Как рассказывает сама Валентина Федоровна, ситуацию взялся «разрулить» Василий. В 2015 году он предложил матери приватизировать квартиру, а братьям посоветовал отказаться от соцнайма, а на время приватизации — выписаться: тогда, мол, и плата будет меньше. А потом, как

обещал Василий, он их снова пропишет. Какие доводы он еще привел — неизвестно. Но братья выписались. В отличие от уголовника его родственники не были искушены в юридических тонкостях.

Валентина Федоровна согласилась и дала сыну доверенность. В ней она доверяла сыну приватизировать квартиру на ее имя, а также выполнять от ее имени еще ряд действий.

— Когда весь пакет документов был готов, мы пошли в администрацию, где я под диктовку Васи написала заявление, — рассказывает Валентина Федоровна. — Была я там всего 5 минут. Меня лишь спросили, есть ли несовершеннолетние дети. Я сказала, что нет, и мне велели подписаться. В тот момент я даже не поняла, что своей же рукой подписала себе приговор…

Санта-Барбара по-сыктывкарски

За оформление документов, говорит старушка, платила сама, как и за коммуналку. Просто давала Васе деньги, чтобы он мог без проблем собрать все справки.

Приватизация прошла успешно. Но не для старушки, а для Василия. Лишь спустя два года Валентина Федоровна узнала, что ее просто облапошили.

В сентябре 2017 года ей потребовалась справка в органы соцзащиты для подтверждения льгот. Старушка пошла за справкой с дочерью. И тут выяснилось, что квартира ей не принадлежит. Более того — она там даже не прописана! Хотя имеет право пользоваться. Ей теперь надо к новому собственнику прописаться заново в одну из комнат, поскольку он их приватизировал все по одной…

С этого момента мира в семье не стало. Сын требовал деньги на оплату коммуналки, но бабушка не давала. Опять стали возникать проблемы с оплатой, появились долги. Старушке было больно видеть, что между детьми разгорается конфликт, осколки которого летят и в нее.

Как же случилось, что сынок сумел «прихватизировать» жилье на себя? Оказалось, что он воспользовался доверенностью. Той самой, по которой ему разрешалось приватизировать квартиру на имя матери, а также проводить от ее имени некоторые другие действия.

Вот этими-то «некоторыми другими действиями» он и воспользовался. Выписав из квартиры всех конкурентов, он переоформил договор соцнайма на себя. И уже после этого ничего не мешало ему приватизировать жилье шаг за шагом (комнату за комнатой) на себя.

Старушка, вероятно, не поняла всех многочисленных бюрократических формулировок. На деле она отказалась от участия в приватизации. Видимо, ее ввели в заблуждение. Но как сейчас это доказать? По заключению врачей, психически бабушка здорова.

Официально все прошло по закону. Основной наниматель, на которого оформлен договор соцнайма, приватизировал жилье, сделка по всем правилам прошла регистрацию. Суды отказывают в исках Валентины Федоровны.

На правах мыши

Уже два года между родственниками идут затяжные бои. Старушка живет в бывшей своей квартире на правах мышки. По ее словам, тихо сидит в уголке, боясь выйти на кухню. Василий врезал в двери свои замки. На претензии родни не отвечает. Привез жену и приемную дочь. Сестру и братьев, которые приходят к матери, может запросто выгнать или вообще не впустить. Участковый врач, вызванный к матери, попасть в квартиру может только с милостивого разрешения хозяина.

Родственники судятся, ходят в прокуратуру, жалуются на него в полицию, пишут заявления. Два года идут суды. Один только список инстанций, куда они обращались, занимает два листа.

По словам родственников, Василий обманул всех, он не работает и живет за счет матери. При этом утверждает, что он якобы успешный бизнесмен. А родственники, по его словам, ходят в его квартиру, чтобы объедать старуху, отбирать у нее последнее. Поэтому он их и не пускает. Порой даже полицию вызывает, поскольку надо выгнать «незваных гостей». И тоже жалуется во все инстанции.

Ни для суда, ни для полиции его «темное прошлое» роли не играет. Судимости на сегодня погашены, и с точки зрения закона он вполне добропорядочный гражданин.

Небоевые потери

Одна из пяти комнат в квартире продана. Оказалось, что один из братьев, живший с женой в этой комнате, давно разделил лицевые счета. Это в дальнейшем помогло ему отстоять свое право на квадратные метры. Но во избежание скандалов эти метры семья брата продала постороннему человеку.

Значительная часть пенсии 84-летней Валентины Федоровны теперь уходит на оплату услуг юристов. Ее поддерживают общественники, ветераны. Ссоры, разборки и суды продолжаются. Но человек с большим криминальным опытом диктует свои правила. А тягаться с братом, у которого за спиной такие «университеты», родственникам не под силу.

Александра КОСТРОМИНА.