Чиновников пришлось поправить

Прокуратура признала незаконным прекращение перевозок дошколят в детсад Пожни.

Две недели назад «Трибуна» опубликовала материал «Обстановка накаляется: сельских родителей стали пугать опекой» (№ 42 от 20 октября), в котором рассказывалось о том, что дети из поселка Поляна Сосногорского района вынуждены сидеть дома из-за того, что их перестали возить в детсад в другой населенный пункт.

Детсад в Поляне закрыли еще 7 лет назад. С тех пор детей (в поселке сегодня 35 дошколят) возили в садик деревни Пожня, что находится в шести километрах, школьным автобусом.

Однако в начале осени администрация Сосногорского района решила отменить спецрейсы. А когда жители Поляны начали жаловаться, то подверглись прессингу властей. Некоторым из них в неофициальных беседах даже грозили лишением родительских прав.

Прокуратура Сосногорского района Коми провела проверку и признала незаконным решение местных властей о прекращении перевозок детей из поселка Поляна в детский сад населенного пункта Пожня. В заключении прокурорской проверки сказано, что решение управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» о прекращении перевозки детей специальным транспортом признано незаконным и необоснованным, в связи с чем в адрес руководителя администрации внесено представление.

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми также сообщили, что для решения вопроса введены дополнительные рейсы маршрутного автобуса из Поляны, увеличено время работы детского сада в Пожне и начата работа по переоборудованию автобусов.