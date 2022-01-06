«Что новенького на планете Плюк?» Сегодня власть страшно далека от народа, а завтра сельские жители смогут увидеть ее только по телевизору

В России продолжается укрепление властной вертикали. Для регионов заготовлена очередная порция законодательных новаций. Но сначала мы рассмотрим один характерный пример из жизни российской «глубинки». Пойдем, так сказать, от частного к общему.

Глупое стадо

17 декабря минувшего года «Трибуна» опубликовала статью «Кладбищенский погром», где рассказывалось, что в деревне Средняя Отла на местном кладбище совсем сгнила ветхая ограда, поэтому сюда часто забредают коровы. Глупые буренки гадят и срывают венки с могил, нарушая покой усопших.

Деревенские жители готовы сами смастерить ограду. Казалось бы, пустяковый вопрос: кругом лес, нужны только мужские руки, пила и топор. Но не все так просто! Для того, чтобы срубить даже одно дерево, необходимо специальное разрешение властей. Иначе можно схлопотать уголовное дело.

Шошка – внутри «матрешки»

А власть в этой стране устроена затейливо, как палехская матрешка. Деревни Средняя и Верхняя Отла входят в состав сельского поселения «Шошка», администрация которого подчиняется администрации Княжпогостского муниципалитета, а та в свою очередь – администрации главы республики.

Чтобы поправить оградку, деревня должна подать челобитную в Шошку. Однако сельское поселение не имеет ни «лишних» денег, ни полномочий. Все, что может «сельсовет» – переправить просьбу в район. Но и там сидят люди маленькие и бесправные. Такой вывод можно сделать из ответа администрации МР «Княжпогостский» по поводу той самой оградки для кладбища. В письме в «Трибуну» говорится, что проблему благоустройства деревенского погоста районные чиновники пытались решить в рамках народного проекта «Память о предках».

Внутри этого проекта (для поселения «Шошка») был создан еще и проект «Благоустройство кладбища в деревне В. Отла», где предусмотрена вырубка деревьев, установка ворот и даже вывоз мусора.

Дальше весь пакет документов отправляется в столицу республики и попадает в руки офисных клерков, которые, возможно, не знают, чем, собственно, Верхняя Отла отличается от Средней. Но все «денежные вопросы» решаются именно в Сыктывкаре. Для этого устраивается целое заседание межведомственной комиссии по отбору «народных проектов» на 2022 год. И в результате, как говорится в ответе, «данный проект одобрен не был».

С протянутой рукой

Почему же княжпогостским деревням отказали? Да потому, что в Коми много нищих деревень, а денег так называемого «народного бюджета» на всех не хватает. Есть, правда, еще бюджет республики, но очень уж «дефицитный» – дыра в казне около 10 млрд рублей. Поэтому постоянно, чуть ли не на коленях, приходится умолять федеральный центр: «Подайте на хлеб насущный!»

Вот так и живет наше государство: все просят у всех, а деньги есть только в Москве. Но до нее далеко. Помните фильм «Киндза-дза»? Некий прораб-землянин, оказавшийся на планете Плюк, пытался «порешать вопросы» с местным правительством. Ему популярно объяснили: «Правительство на другой планете живет, родной».

А вы говорите – срубить дерево. Где разрешение, пакет документов, утвержденная смета, конкурсный отбор? Ты, деревенский мужик, не забывай, что живешь в Российской Федерации. Сначала пройди через всю вертикаль власти, поунижайся и попроси. В итоге тебе, конечно, откажут, зато – на законных основаниях.

Это наглядный пример работы местного самоуправления сегодня. А что будет завтра? Вообще – ничего! Скоро любая попытка самоуправления будет расцениваться как самоуправство. Потому что российская власть намерена и вовсе упразднить сельские поселения.

«Так кто здесь у нас Путин?»

В Госдуму уже поступил законопроект (авторы – знаменитая парочка – Клишас и Крашенинников) «Об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти».

Если вкратце, то эти принципы очень просты: укрупнение и упразднение. Вместо многочисленных сельских поселений будут только крупные округа – муниципальные и городские. А на месте сельских администраций останутся в лучшем случае старосты – на общественных началах.

Местное самоуправление (МСУ) по сути вмонтируют в систему государственной власти. Губернатор получит право отправлять в отставку выборных глав муниципалитетов. Причем даже без объяснения причин, а например, в связи с утратой доверия. Кандидатуры глав администраций тоже будет предлагать губернатор. Как это происходит сейчас и с руководителями регионов. Формально они избираются местным населением, но избирателям их предлагает сам Президент. И эта система работает (за редким исключением) практически без осечек.

Поэтому когда Владимир Уйба говорил: «Я здесь Путин!», он будто вдаль смотрел. Ведь предстоящая реформа МСУ позволит каждому губернатору выстраивать на местах абсолютную вертикаль, аналогичную путинской – федеральной.

Вообще-то тут есть противоречие Конституции РФ. В главе 1 ст. 12 прямо указывается, что органы МСУ являются независимыми, то есть не входят в систему органов государственной власти. А менять первую главу можно только путем всенародного референдума.

Но для Клишаса с Крашенинниковым нет таких юридических крепостей, которые не могли бы взять «большевики-единоросы» в парламенте. Надо только поменять одно слово, и вместо «государственная власть» написать «публичная власть».

Тем более что опыт у авторского коллектива имеется. Именно эти сенатор и депутат разработали также замечательный законопроект «Об организации публичной власти в субъектах РФ». Недавно он принят Госдумой и подписан Президентом. По новому закону, губернаторов можно избирать свыше двух сроков подряд. И сроки теперь – пятилетние.

То есть того же, к примеру, Уйбу мы сможем лицезреть в своем теплом кресле до тех пор, пока ему это не надоест. Нет никаких ограничений (кроме желания Путина и естественных причин, о которых упоминал Михаил Булгаков) для его пожизненного губернаторства.

За семь верст киселя хлебать

Что же касается законопроекта о МСУ, то этот 200-страничный документ Госдума будет рассматривать уже в январе с.г. А сама реформа начнется с 1 января 2023 года, аккурат перед пресловутым «кремлевским транзитом», и продлится до 2028 года.

Если у Москвы все получится (а когда у нее не получалось?), то власть будет еще дальше от народа. Чтобы решить любой, самый мелкий вопрос поселения, надо будет отправлять «ходоков» за десятки, а то и сотни километров.

Худо-бедно, но пока у поселений есть свои маленькие бюджеты, которых села лишатся в ходе реформы МСУ. А вслед за бюджетами, как показывает практика, обычно «уходят» школы, детские садики, ФАПы.

Укрупнение административных единиц и сверхцентрализация власти – это логическое продолжение имперской политики Центра по отношению к регионам. А что там будет с лесными поселками и таежными деревнями, разбросанными по огромной территории, столичных чиновников мало интересует.

Что же касается старост, то это ничего – пусть будут. Естественно, без каких-либо полномочий, а тем более – денег. Даже во времена войн оккупационные администрации обычно не отказывались от услуг сельских старост. Правда, ни у кого не поворачивался язык назвать это «местным самоуправлением».

Владимир СУМАРОКОВ.