Что с вами делать, собаки? После того, как свора бездомных псов загрызла девочку, депутаты решили принять новый закон

Собаки на улице – это зачастую следствие человеческой безответственности. Нередко хозяева просто выбрасывают своих подопечных на улицу. По разным причинам: смена места жительства, рождение ребенка или даже банальная лень: ведь за собакой надо ухаживать…

Многие бродячие псы на самом деле имеют владельцев. Просто хозяева позволяют питомцам самовыгул. Такие собаки сбиваются в своры, особенно во время собачьих свадеб, создавая угрозу безопасности окружающих.

В феврале этого года в Ставрополье произошла очередная трагедия: хозяйская стая на самовыгуле загрызла шестилетнюю девочку. Эта ужасная история вызвала бурное обсуждение в обществе и снова подняла вопрос ответственности за животных.

Власть была вынуждена реагировать, и спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить нормы для защиты детей от нападений бездомных собак.

Право на убийство

Всего через пару недель после ставропольской трагедии появился законопроект, сразу вызвавший много споров. Напомним, что еще в 2023 году Госдума наделила регионы полномочиями самим решать судьбу безнадзорных животных, включая эвтаназию. И тут как обычно – полномочий выдали полной ложкой, а денег дополнительно не отсыпали. Это привело к ситуации, когда регионы оказались перед сложным выбором: жертвовать гуманностью или пытаться найти несуществующие ресурсы.

Ряд регионов узаконили эвтаназию безнадзорных животных, что вызвало протесты зоозащитников, дело дошло до Конституционного суда. Суд признал норму конституционной, но ограничил право на умерщвление рядом условий. Животное может быть уничтожено только в исключительных случаях: если оно проявляет немотивированную агрессию или является носителем опасной болезни.

Новый законопроект усилил тенденцию к эвтаназии, позволяя регионам устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, окончание которых может стать поводом для умерщвления. В России до сих пор нет официальной статистики по нападениям животных на людей. А Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на собак приходится 76-94% травм от укусов животных.

Важно отметить, что до 85% нападений осуществляется животными, которые имеют владельцев. Поэтому зоозащитники предлагают ввести обязательную регистрацию животных.

Хочешь разводить – купи лицензию

В подготовленный законодателями документ были внесены коррективы: введение обязательного лицензирования разведения животных. Хотя против этого возражают заводчики и кинологи.

Кроме того, вводятся ограничения для потенциально опасных пород, включая правила выгула и содержания. В список потенциально опасных (самых агрессивных) включено 12 пород собак. Однако в первоначальном списке было 63 позиции. Куда же они делись к моменту принятия документа? А дело в том, что все породы, которые оказались в итоговом перечне, не разводятся в нашей стране. То есть, их официально у нас просто нет. Зато те, что были вычеркнуты, наоборот, успешно культивируются. Возникает вопрос: зачем же вводить ограничения, если по факту они особо никого и не коснутся?

Кроме того, законопроектом вводится понятие «пункты временного содержания животных». Их создание оставляется на усмотрение регионов, но отсутствует ясность в вопросах контроля и обеспечения необходимых условий. Вдруг регион решит, что и старый холодный ангар вполне себе пункт временного содержания? Кстати, в Усинске один такой уже был. Большая часть собак погибла в том ангаре от обморожения и голода.

Дебаты – в самом разгаре

К сожалению, ни одна из предлагаемых законодателями мер не дает нам внятного ответа, как же гуманно поступать с огромным количеством бродячих животных на улицах. Действовавшая доселе система «отлов – стерилизация – выпуск» требует значительных бюджетных расходов. А если мы всем миром собираем на лечение детей, откуда взять деньги на содержание бесхозных животных?

Законопроект еще только предстоит обсудить в первом чтении. Дискуссии вокруг него не утихают. Каждый из нас может высказать свою точку зрения, обратившись в Госдуму.

Независимо от вашего взгляда – гуманного или радикального – участие необходимо. Возможно, именно ваш голос окажется решающим в регулировании отношений между человеком и собакой.

Нина АНАНИНА.