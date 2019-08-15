Что случилось с пенсионными деньгами?

В Коми возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями на 11 миллиардов рублей.



«Пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, созданного в целях хищения денежных средств Пенсионного фонда России. Путем предоставления поддельных заявлений и договоров, якобы заключенных с гражданами, в негосударственные пенсионные фонды переведено более 11 миллиардов рублей бюджетных средств. За совершение указанных преступлений задержаны и привлечены к уголовной ответственности 14 организаторов и участников преступного сообщества в Сыктывкаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде, Курске, Воронеже», — заявил прокурор республики Сергей Бажутов 2 августа на коллегии надзорного ведомства.

По данным следствия, из Пенсионного фонда России 11 миллиардов рублей было перечислено в фонд «Согласие», что квалифицируется как хищение бюджетных денег. С 2016 по 2018 год некоторые недобросовестные агенты фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений граждан из ПФР в «Согласие» (под таким названием существовало два фонда), сообщает «Комионлайн».

Обвиняемыми по делу проходят лица, связанные с НПФ «Согласие» и с деятельностью компании «Первый пенсионный администратор». Одним из обвиняемых является вице-президент по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал», член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов, дело против него возбудили в следственном управлении МВД по Коми еще в апреле.