Что теперь будет с педагогами и детьми печорской школы № 4?

Еще в середине апреля с.г. в печорской школе № 4 прекратились регулярные занятия. Учеников и педагогов временно перевели в другие школы. Причина – аварийное состояние здания.

Печорская мэрия и управление образования провели несколько совещаний и родительских собраний, на которых обсуждалась дальнейшая судьба четвертой школы. Где будут учиться школьники и что станет с педагогическим коллективом? – четких ответов на эти вопросы до сих пор нет.

Депутат по этому округу Виктор Олейник в соцсети смело пишет: «По результатам инструментальной экспертизы школа признана аварийной, обучение в ней невозможно и опасно. Поплыл фундамент, который всего 60 см, плюс некачественные строительные материалы. Здание будет снесено. Дети распределены в 1, 2, 3, 9 школы, некоторые целыми классами».

Во вторник, 16 июля, в школе прошло собрание, на котором присутствовало почти 90 человек. Это были педагоги и родители школьников, которые так и не поняли, куда им идти за знаниями.

«Свободных мест почти нет»

— На собрание меня позвали жители города, и, хотя это не мой округ, я не смог отказать людям, — рассказал «Трибуне» депутат районного Совета Иван Пьянков. — Родители в недоумении, особенно те, чьи ребятишки должны пойти нынче в первый класс. Учителям неизвестен их завтрашний статус. Где, как и на каких условиях им придется дальше работать? Сохранятся ли классы по составу детей и педагогов? Учитывается ли мнение родителей, детей и педагогов? Не будет ли нарушен образовательный процесс и право на выбор образовательного учреждения?

Более всего депутата поразило то, что на собрании не было никого из городской администрации или управления образования. Директор школы Светлана Белякова по сути одна отвечала на вопросы.

Здание аварийное, но коллектив не расформирован, и школа № 4 вроде как работает. На сегодня в ней числится 280 учеников, 22 педагога и 12 человек техперсонала. У работников — семьи, дети, кредиты. И люди, естественно, переживают, ведь 1 сентября не за горами.

Понятно, что в эти стены учителя и дети уже не вернутся. Но что ждет их в других школах? «Лишних» кабинетов в соседних школах нет, а по распоряжению правительства России реализуется программа по переходу на обучение в одну смену. Обучение во вторую (особенно младших школьников) — не приветствуется. Можно, конечно, классы расформировать и добавить учеников в уже существующие в школе ученические коллективы. Но классы будут переполнены. Вместо 25 человек за парты сядут 30-33.

Директора «принимающих школ» на такой шаг идут крайне неохотно: за нарушение санитарных норм их в административном порядке накажет Роспотребнадзор. В любом случае «пристроить» сразу 280 детей весьма хлопотно.

Страдают и дети. Ученики привыкли к учителям и коллективу, а теперь классы расформируют и раскидают по разным школам.

Доживем до понедельника

Депутат Пьянков написал запросы в адрес министра образования РК Натальи Якимовой, главы района Натальи Паншиной и начальника управления образования Печоры Александра Гулько.

— Администрация, конечно, знает про наши беды, — говорит директор школы № 4 Светлана Белякова. — Незадолго до собрания мы встречались с главой района Натальей Паншиной и представителями Министерства образования Коми Русланом Ибрагимовым и Лидией Смирновой, которые приехали в Печору. Со дня на день будут результаты окончательной экспертизы по зданию школы (пока была лишь промежуточная). В зависимости от результата глава района Паншина должна издать распоряжение, и мы узнаем, что нас ждет — реорганизация или ликвидация. Сегодня я никаких действий предпринимать не могу. Личные дела никому не выдаю…

Тем не менее, Светлана Владимировна как опытный педагог хорошо знает ситуацию в школах города. Вакансий там немного, и директор очень переживает за судьбу своих коллег.

— Сможет ли устроиться мать-одиночка или учитель пенсионного (предпенсионного) возраста? — волнуется она. — Захочет ли педагог с большим стажем и опытом работать на полставки? Штаты заполнены! Боюсь, что многие могут остаться не у дел.

По мнению директора Беляковой, важно было сохранить, не дробить коллектив, хотя бы начальное звено. Можно было бы найти в Печоре неиспользуемые помещения для обучения (а таковые существуют), где и занимались бы начальные классы. Но для этого требовались немалые усилия — провести подготовительную работу, получить лицензию. К сожалению, время упущено, и сейчас делать это уже поздно.

Остается только ждать, что скажет экспертиза и какое распоряжение издаст глава района, а за ней и управление образования.

Людмила КУДРЯШОВА.