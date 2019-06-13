Что увидели депутаты на «многострадальном объекте»

Спустя чуть больше года депутаты Госсовета Коми вновь проинспектировали ход строительства школы на 1200 мест в столичном микрорайоне «Орбита».



Тогда, в апреле 2018 года, возле входа на стройку развевался красно-зеленый флаг Белоруссии. Власти региона рассчитывали, что белорусы подчистят огрехи своих предшественников из Краснодарского края и наконец-то сдадут объект (он на тот момент был готов на 65 процентов) к августу того же года. Но контракт с ООО «Белстройцентр-Калуга» был неожиданно расторгнут.

Контрольно-счетная палата Коми установила, что некоторые работы на объекте велись вопреки плану и нигде не фиксировались. И вообще, была поставлена под сомнение сама возможность дальнейшего строительства, в которое было вложено более 552 миллионов рублей.

Возобновились работы лишь в апреле 2019 года. Очередной, третий по счету, подрядчик стройки – компания «Универсалстрой» из Санкт-Петербурга – также взяла на себя обязательства сдать объект в максимально короткие сроки – к 16 сентября этого года. Цена контракта – более 288 миллионов рублей.

«Местных обидели»

По большому счету ничего нового депутаты на объекте не увидели. Поскольку строительство не велось с лета прошлого года, заметных позитивных изменений добиться было попросту невозможно. Но подрядчики уверены, что ситуация не критическая и все идет по графику.

Хотя как сказать. Сегодня на стройке занято всего 50 человек. Все приезжие. Ни один житель Коми не пожелал здесь трудоустроиться. Официальная версия – «местных обидели предыдущие подрядчики». Работают здесь строители из кировского филиала компании «Универсалстрой». А там уровень зарплат чуть ниже, чем в Коми. Так что «обида» – это, видимо, низкие ставки или несоблюдение каких-то договоренностей. Ни для кого не секрет, что в строительной отрасли расчет с наемными работниками зачастую идет через «серые» схемы. Поэтому широко распространено так называемое «кидалово», когда людей попросту обманывают при расчетах.

Зри в проект!

Депутаты Олег Михайлов и Сергей Артеев обратили внимание на то, что отделка потолка в «образцовом классе», то есть в уже готовом помещении для показа высоким гостям, сделана весьма небрежно. На что получили ответ от прораба Станислава Буторина, что это как бы «набросок», потом будут проведены основательные работы.

По-прежнему вызывают много вопросов массивные «колонны», какие-то навесные металлические коробы и трубы в классах и коридорах. Скорее всего, они появились здесь после упомянутых корректировок при возведении здания. Напомним, что по заключению надзорных органов проект строительства школы, на который было потрачено 15 миллионов рублей, изначально был некачественным.

Предыдущие подрядчики из Белоруссии жаловались, что им зачастую приходилось импровизировать, чтобы состыковать различные инженерные коммуникации. Поэтому неизвестно еще, как к такому «творчеству» отнесутся члены приемной комиссии.

Школа или лицей?

Корректировался не только сам проект школы, в которой, как известно, первые ученики должны были появиться еще в 2016 году, но и ее предназначение. На сегодняшний день рассматривается вариант, при котором в новой школе не будет начальных классов. То есть детей переведут из других школ. Вопрос, из каких конкретно школ, находится в стадии обсуждения. Также есть вариант размещения здесь одного из лицеев. Какая-то определенность появится лишь в июле-августе.

Сдать школу в оговоренные сроки – это еще половина дела. Свое заключение должны будут вынести многочисленные надзорные органы. Должен будет сформироваться педагогический коллектив, то есть придется пригласить порядка 60 учителей. Поэтому вряд ли какие-то занятия здесь начнутся раньше сентября 2020 года.

Сергей МОРОХИН.