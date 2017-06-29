Что ждет Коми научный центр после реформы?

Коми научный центр УрО РАН доживает последние дни. Нет, он не закрывается, и 1200 с лишним сотрудников, как и прежде, привычным маршрутом будут ходить на свою работу. Просто называться их место работы будет по-другому — Федеральный исследовательский центр (ФИЦ).

Как известно, реформа Российской академии наук идет уже с 2013 года. Проводит ее специально созданное Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое уже выполнило колоссальный объем работ по инвентаризации «академического» имущества. Планируется, что большинство подведомственных ему научных учреждений будет реорганизовано в крупные научные центры. Пять ФИЦев уже прошли процедуру юридического оформления и приступили к работе в новом статусе. Полным ходом идет реорганизация и в Коми.

1 июня на заседании Научно-консультативного совета при главе РК врио председателя КНЦ Владимир Володин напомнил основные «вехи» реорганизации «по-коми». В апреле 2016 г. директора наших институтов (химии, геологии, биологии, физиологии, Института языка, литературы и истории и Института экономических и энергетических проблем Севера), а также НИИ сельского хозяйства и Печорской опытной станции им. А. Журавского подписали протокол об участии в организации ФИЦа. Далее команда проекта во главе с главным координатором – академиком Асхабом Асхабовым – приступила к разработке документов ФИЦа и программы его развития. Весной этого года документы были направлены на согласование в Правительство России. «В ближайшее время мы ожидаем визит делегации ФАНО для подписания соглашения», — заключил В. Володин.

«В России надо жить долго, тогда любая реформа не станет неожиданностью. Все это уже было», — говорят в народе. То объединение, то разъединение — перманентный процесс. «Мы не против. Лишь бы не мешали удовлетворять собственное любопытство за государственный счет», — шутят ученые. И тут вспоминается анекдот:

— Знакомьтесь, это Вася. Он изучает эритроциты.

— Да, мой отец изучал эритроциты, мой дед изучал эритроциты. Понимаете, эритроциты — это у нас в крови.

Грядут перемены

Алгоритм создания ФИЦа и его задачи пояснил «Трибуне» руководитель Уставной группы проекта, директор ИЯЛИ КНЦ Игорь Жеребцов:

— Образование ФИЦа произойдет путем присоединения научных учреждений к базовой организации — КНЦ УрО РАН. При этом речь идет не о механическом вхождении институтов в состав КНЦ, а о создании нового научного учреждения. Институты войдут в ФИЦ в статусе обособленных подразделений, сохранив автономию в кадровой, финансовой и научной деятельности. Образование ФИЦа создаст условия для синергии: более эффективного использования научного потенциала и материально-технической базы институтов для междисциплинарных исследований.

— Кто возглавит ФИЦ?

— Директор, который назначается и освобождается от должности руководителем ФАНО, но избирается коллективом Центра тайным голосованием из числа кандидатур, согласованных с Президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

— Фамилии кандидатов уже известны?

— Переговоры велись с несколькими кандидатами, в том числе из-за пределов республики, учеными Москвы и Новосибирска.

— Какие задачи будут поставлены новому ФИЦу?

— Центр сохранит все основные виды деятельности интегрируемых научных организаций и будет заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями по приоритетным направлениям. Например, разработкой новых методов прогнозирования, поисков и оценки месторождений, мониторингом состояния эколого-геологических систем Севера и Арктики,

изучением биологического разнообразия нашего края, финно-угроведением, сохранением и изучением историко-культурного наследия. В сфере приоритетных тем остаются также демография и экономика народонаселения в северных регионах России, молекулярная генетика, биоинженерия, биофизика, радиобиология.



Большое хозяйство

За 76 лет существования в КНЦ УрО РАН накоплено немало как в плане научных открытий, патентов и авторских свидетельств, так и в плане материального имущества, зданий, оборудования, опытных земель. Сегодня на балансе КНЦ находится 121 объект капитального строительства общей площадью 54217,3 кв.м. В оперативное управление переданы 43 земельных участка общей площадью почти 227 га.

Оборудованию, которым располагают институты, могут позавидовать крупнейшие столичные НИИ. Так, микроскопическое оборудование Института геологии позволяет визуализировать вещество вплоть до его наноразмерной области. Балансовая стоимость оборудования, привлеченного для проведения исследований по молекулярной биологии и хроматографии в Институте биологии, составляет 20,9 млн руб. Среди зарубежных партнеров наших ученых Гарвардская школа медицины, Канадские ядерные лаборатории, Университет INHA (Республика Корея), Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр, университеты и НИИ Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Норвегии, Финляндии, Франции…

В обозримом будущем в Сыктывкаре будет открыт многопрофильный лабораторный корпус био-, нанотехнологий и материаловедения, а в Воркуте – филиал Института биологии, в котором будет разрабатываться стратегия профилактики здоровья населения Арктики. Воплощать все это в жизнь предстоит в основном молодым, амбициозным ученым, которых в наших институтах немало. Самый молодой, кстати, кадровый состав на сегодня трудится в Институте химии. Средний возраст исследователей здесь составляет 41 год. А вот самые многочисленные по составу и самые «возрастные» – институты биологии и геологии. (Средний возраст ученых от 48 и выше.) Согласно программным документам ФИЦа в нем будут работать 1190 сотрудников, из них более 600 научных работников, в том числе 7 членов РАН, один профессор Российской академии наук, около 100 докторов наук и 365 кандидатов наук.

Зачем же мебель ломать?

Любая реорганизация — это всегда потери и разногласия. Новый руководитель обязательно начнет собирать свою команду и «двигать мебель». Владимир Володин, на долю которого выпала миссия возглавлять КНЦ в этот непростой период, за год уволил аж 80 сотрудников, причем не самых рядовых, и, увы, серьезно настроил против себя многих директоров и «аксакалов».

Ученые — люди интеллигентные, поэтому до поры до времени «сор из избы» не выносился. Но недавно всплыли некоторые негативные факты о том, что происходило в последние годы в научной и околонаучной деятельности КНЦ.

Опираясь на факты прокурорской и ведомственной проверок, «Трибуна» рассказала, как «ученые делят казенное имущество» и как в столице Коми «исчез» целый Лабораторный корпус». В обоих случаях упоминалось имя академика Михаила Рощевского.

Разумеется, эти публикации вызвали неоднозначную реакцию. В первую очередь — в самом академическом сообществе.

— Не берусь судить о справедливости фактов, изложенных в этих публикациях, я, как и другие читатели газеты, не имею непосредственного доступа к результатам прокурорской проверки, однако считаю своим долгом защитить честь и достоинство человека, 23 года руководившего КНЦ, — заявил председатель Совета ректоров вузов республики, ректор УГТУ Николай Цхадая. — Причем это был один из самых сложных периодов в истории отечественной науки и всей нашей страны. В условиях социальных потрясений, жесточайшего экономического кризиса, на переломе эпох. И академик Рощевский сумел не просто сохранить центр республиканской науки, но, как минимум, удвоить его потенциал, организовать работу в режиме опережающего развития. Усилиями Михаила Павловича Коми НЦ завоевал позиции авторитетного научного учреждения, именно благодаря его инициативе созданы институты физиологии, химии, экономических и энергетических проблем Севера и отдел математики, который вырос сегодня в самостоятельный физико-математический институт. Вы можете себе представить, сколько духовных и физических сил понадобилось для такого прорыва, какая огромная организационная работа была проделана? Увы, иногда для того, чтобы очернить человека, достаточно просто «забыть» о его неоспоримых заслугах, нивелировать масштаб личности, сместить акценты и таким образом, не представив целостной картины, отнять у читателя возможность непредвзятого взгляда.

Михаил Павлович Рощевский — ученый с мировым именем, он является основоположником нового направления в физиологии – сравнительной электрокардиологии. Под его руководством в столице Коми создана научная школа в этой сфере, организован современный кардиологический центр. Для множества ученых Михаил Павлович был и остается Учителем, для еще большего числа работников науки и образования — образцом верности профессиональному служению.

Уважение к выдающимся ученым везде и всегда являлось одним из важнейших показателей уровня культуры общества. Коми, конечно, богата талантами, но будем откровенны — личностей, равновеликих Михаилу Рощевскому, будет мало всегда. Это гордость не только республиканской науки, поэтому давайте будем более бережны к таким людям. Ведь, бросая тень на них, мы так или иначе бросаем тень на всю республику. Как там у Высоцкого: «Не скажу о живых, а покойников мы бережем…»? Давайте же наконец беречь и живых. Особенно если это действительно выдающиеся люди, если их дела переживут всех нас, если они так опасно духовно уязвимы перед наветами, ибо их стихия — наука, — заключил Н. Цхадая.

Да, КНЦ в нынешнем виде доживает последние дни. Но ФИЦ строится не на пустом месте. Он будет расти на фундаменте, заложенном учеными прошлого века. И роль каждого из них будет оценивать уже сама госпожа История…

Олег МАРКОВ.