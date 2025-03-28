Что же будет с Жешартом и с нами? Над крупнейшим предприятием Усть-Вымского района нависла реальная угроза закрытия

Совершенно неожиданно для многих поселок городского типа Жешарт Усть-Вымского района стал новой проблемной точкой на социально-экономической карте Коми: никто не знает, что будет с градообразующим предприятием, власти сохраняют олимпийское спокойствие.

Официально Жешартский ЛПК не закрывается, а лишь приостанавливает свою работу, людям сохранили две трети заработка, надо только чуток потерпеть. А вот сколько конкретно придется жить в условиях хронической нехватки средств – загадка со многими неизвестными.

Поговорил, но не успокоил

В минувшую субботу с профсоюзным активом предприятия встретился депутат республиканского парламента Андрей Климушев. Хотя в Госсовете Коми он отвечает за здравоохранение, экологию и спорт, крупной политической фигурой его никак не назовешь. У него только одно преимущество – он до переезда в Сыктывкар работал фельдшером на скорой помощи в Усть-Вымском районе, то есть здесь он «свой».

Хорошо, что хоть кто-то из статусных лиц поговорил с людьми. Однако точно не успокоил. Да и что мог предложить бывший фельдшер Андрей Климушев? Только обещания лучшей жизни, но это, конечно, если получится. Все решают инвесторы. А ведется ли с ними работа – совершенно непонятно. История чем-то напоминает поиск инвестора для санатория в Серегово в Княжпогостском районе, который должен был вот-вот появиться (даже называлась конкретная солидная компания), но в последний момент передумал вкладывать денежки в проблемный проект.

Рабочие уже не верят

Напомним, что Жешартский фанерный комбинат – градообразующее предприятие поселка, на производстве которого задействовано порядка 1500 человек. Предприятие не только дает работу жителям, но и обеспечивает поселок, в котором проживает более шести тысяч человек, теплом и горячей водой.

Официальные причины остановки работы цехов по производству фанеры и плиты МДФ сводятся к «тяжелому финансовому положению» комбината. Однако рабочие не верят в такую лаконичную формулировку. Многие из них связывают сложившуюся ситуацию с явной некомпетентностью руководства предприятия. По их словам, плохое управление привело к неэффективному использованию ресурсов, образованию огромных долгов, в том числе и за электроэнергию, что и стало, по их мнению, решающим фактором остановки производства.

Мнение местного гражданского активиста Дмитрия Новожилова:

– В последнее время в Жешарте стало модным искать крайних в связи с приостановкой работы комбината. Обвиняют всех: коммунистов, экоактивистов, местных и не местных начальников. А все гораздо проще, достаточно помнить историю страны. В «лихие» 90-е, как мы все помним, горе-приватизаторы «за копейки» отдали государственную собственность в частные руки – мол, частник эффективнее государства. При такой дележке общенародной собственности одним владельцам предприятий повезло больше, другим меньше. Сказочно повезло тем, кто присосался к ресурсам, к генерации и передаче энергии.

Надо еще вспомнить, как компания «Российские железные дороги» задрала тарифы на свои услуги, после чего ЖФК был вынужден перейти на перевозку автомобилями половины своей продукции, что сразу резко понизило ее конкурентоспособность из-за удаленности рынков сбыта и сложной логистики. Можно вспомнить, как государство ввело грабительские акцизы на горюче-смазочные материалы. Также надо учитывать, что и цена на лес на корню тоже не малых денег стоит, как и химия для клея. Там своя монополия, как писала комбинатовская многотиражка, и свое специфическое ценообразование.

Сегодня жителей поселка успокаивают речами о переговорах с инвесторами, типа вот-вот договорятся. Но о сроках речи нет, и никто не раскрывает тему. А если даже найдут инвестора, станет ли от этого лучше? Или какое-то время поматросят предприятие новые хозяева, потом вывезут оборудование и бросят. Вон, к примеру, в Инте, много инвесторов нашли?

Мне кажется, завод надо национализировать. И есть правовые пути, как это можно сделать. Но для этого нужна политическая воля. А есть ли она у нынешнего руководства Коми?

«Видели и молчали»

Мнение депутата Совета поселка Жешарт Татьяны Просужих:

– Я родилась в Жешарте, за Жешартский ЛПК, на котором я отработала 23 года, весь поселок переживает, ведь это рабочие места, будущее поселка, сейчас только остается читать, кто же виноват.

Проблемы начались уже много лет назад, и виноваты в них те, кто все видел и молчал, в первую очередь – это наши местные начальники, которые выполняют приказы приезжих директоров, не задумываясь о работниках комбината, лишая людей заслуженных премий. Предприятие теряло и теряет ценные кадры, люди вынуждены переезжать и менять работу! Закрыли санаторий-профилакторий, а ведь туда работники семьями ходили на лечение и питание, никто из начальников его не отстоял. Мне непонятно это равнодушие, я высказываю свое мнение, потому что приходилось отстаивать свои права и обращаться в суд. И у меня такой вывод: рыба гниет с головы, руководители просто «не замечали» проблем комбината и поселка.

Часто менялись и меняются приезжие директора, каждый по-своему «рулит». Не сделали вовремя заморозку леса, сырья не хватает, а они ссылаются на санкции. Завезли не только вахтовиков, но и заключенных, выгодней стало содержать их, чем местных. А в наш профилакторий отдохнуть и подлечиться раньше приезжали даже из других населенных пунктов, в том числе и из Сыктывкара, а это был дополнительный доход заводу.

Постскриптум

Будем разбираться?

Еще в начале марта депутат Госдумы Олег Михайлов подготовил запрос в адрес врио главы Коми Ростислава Гольдштейна.

Депутат потребовал разобраться с причинами приостановки работы комбината, изучить финансовое состояние предприятия, проанализировать действия руководства завода и местной администрации, а также предоставить планы по поддержке сотрудников ЖФК.

Сергей МОРОХИН.