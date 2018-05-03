Чтоб ты жил на одну зарплату!

Фракция «Справедливая Россия» в канун Первомая предложила приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране.



«Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая в 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей», — уточнили справедливороссы. Авторы инициативы утверждают, что сейчас депутаты получают ежемесячную зарплату и поощрения на уровне федеральных министров, а в 2016 году их вознаграждения в несколько раз превышали средние по России.

Законопроект справедливороссов не может быть принят, поскольку парламентарии не допустят такого снижения дохода, уверен глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. «Сами не допустят, даже если дойдет до голосования, то они сами против себя не проголосуют. Пчелы не голосуют против меда», — заявил он. При этом Шмаков отметил, что сам поддержал бы эту инициативу, потому что так депутаты могли бы узнать, «как живет простой народ».