Недавно врио главы Коми Владимир Уйба встретился с омбудсменом по правам ребенка Татьяной Козловой, которая в числе прочих озвучила тему строительства республиканской инфекционной больницы.

– Трижды готовилась проектно-сметная документация, строительство должно было уже начаться в этом году, но планы менялись, – рассказала омбудсмен. – Я прошу вас взять на контроль строительство этого объекта, потому что необходимые подготовительные работы уже проведены, деньги выделены.

Положительное заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций было получено еще год назад. Объект включен в адресную инвестиционную программу Коми, и по итогам электронного аукциона в конце прошлого лета был заключен контракт на полтора миллиарда рублей. План сдачи новостроя – до 31 марта 2022 года.

– Инфекционные болезни – это сегодня серьезное испытание, к которому необходимо очень основательно готовиться, – ответил В. Уйба. – Конечно, нам нужны инфекционные больницы, причем совершенно иного формата, с реанимацией, наличием аппаратов ИВЛ. Сегодня мы имеем дело не просто с инфекцией, а инфекцией с тяжелым поражением дыхательных путей. Поэтому я поддерживаю вас в этом вопросе.

У зубной поликлиники – «кариес»

Встреча была посвящена вопросам детского здравоохранения в целом. Т. Козлова подняла еще несколько проблем, в том числе связанных с развитием детской паллиативной помощи и реабилитации, лекарственным обеспечением, проведением генетических исследований. Были рассмотрены также вопросы строительства нового перинатального центра и подбора помещения под детское отделение Республиканской стоматологической поликлиники.

Коми занимает второе место на Северо-Западе по распространенности ВИЧ после Санкт-Петербурга. За последние 20 лет ВИЧ диагностировали у 24 детей. Все они стоят на учете и проходят лечение, однако есть и те, кто не полностью соблюдают режим. По мнению омбудсмена, необходимо законодательно закрепить обязанность пациентов с ВИЧ проходить лечение и профилактическое наблюдение, установить ответственность за отказ от лечения без уважительных причин.

Детская республиканская стоматологическая поликлиника размещается в Сыктывкаре в помещениях первого этажа жилого дома по ул. Интернациональной. Год постройки здания – 1957. В фундаменте дома уже появились трещины. Особенности планировки помещений исключают возможность установки естественных источников света в коридорах, ограничивают возможности для монтажа систем кондиционирования и т.д.

О «трудных» младенцах

Давно назрел вопрос открытия нового перинатального центра. В существующем центре концентрируются наиболее сложные случаи течения беременности и родов, в том числе около 50% всех преждевременных родов в республике. В настоящее время перинатальный центр расположен в трех отдельных зданиях, находящихся на расстоянии от 200 до 2000 метров друг от друга. Общая площадь зданий составляет 10,6 тыс. кв. м, в то время как современные перинатальные центры областного и краевого уровня имеют 25-28 тыс. кв. м. Дефицит площадей не позволяет в полном объеме развивать новые технологии выхаживания детей с низкой массой тела при рождении.

Строительство современного перинатального центра позволит снизить младенческую смертность и заболеваемость от врожденных пороков развития и хромосомной патологии, расширить неонатальный скрининг.

В оказании паллиативной помощи в прошлом году нуждались 159 детей, в том числе 68 – на дому. А врачей, оказывающих такую помощь детям, всего 13. В Коми до сих пор нет ни одного детского хосписа, ни одного детского паллиативного отделения при больнице. На всю республику Минздрав РК выделил для оказания паллиативной медицинской помощи детям всего семь коек…

Встреча врио главы и омбудсмена продолжалась больше часа. «Это удивительный человек, искренне преданный детям, которому хочется помогать. Могу сказать, что мы точно будем строить инфекционную больницу и точно будем просить помощи федерального центра для строительства перинатального центра», – резюмировал Владимир Уйба.

Игорь АРТЕМОВ.