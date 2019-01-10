В дни рождественских праздников в редакцию обратилась пенсионерка, жительница села Усть-Цильма Надежда Хаботина. И поведала нам вполне рождественскую, но реальную историю.

Тяжелый диагноз

14 декабря рано утром стало плохо ее мужу. Встав с постели, он упал без сознания, разбив в кровь лицо.

— Несмотря на ранний час (было 4.30 утра), на мой звонок откликнулся и тут же примчался с другого конца села Саша Раевский, крестник моего мужа, — рассказала Надежда Георгиевна. — Мы смогли перевернуть и умыть пострадавшего…

Скорая помощь приехала быстро. Но, чтобы вынести Александра Хаботина из квартиры на втором этаже, потребовалась помощь мужчин. Спасибо соседям Николаю Чипсанову и Виталию Дуркину, которые сразу откликнулись.

В районной больнице решили, что у 65-летнего Александра Хаботина инсульт. Три дня врачи в реанимации боролись за его жизнь, но ситуация ухудшалась, и было принято решение отправить больного рейсом санавиации в Сыктывкар.

17 декабря он поступил в нейрохирургическое отделение республиканской больницы. Там установили точный диагноз, который оказался куда более тяжелым, чем ожидали. Заведующий отделением Александр Лебедев собрал консилиум. Посовещавшись, врачи решили, что нужна сложная операция на головном мозге с трепанацией черепа. Об этом по телефону сообщили жене больного, ведь после операции Александру требовался постоянный уход. Операцию назначили на 21 декабря.

— Я бросилась за билетами, но пришла в отчаяние: переправу через Печору в те дни еще не открыли — лед был тонкий. Самолет до Сыктывкара летает раз в неделю, а на ближайший рейс все билеты были давно проданы, — рассказала

Надежда Георгиевна. —Получалась безвыходная ситуация. А мужу требовались средства гигиены (памперсы), специальные эластичные гольфы, ему нельзя было вставать. Значит, нужны были уход и кормление с ложки.

Но такая поездка — это еще и расходы, а пенсии у двух стариков невелики…

Звонок в епархию

И тогда Надежда обратилась за помощью в Сыктывкарскую епархию к священнику Иоанну (Коюшеву).

Надо сказать, что супруги Хаботины — верующие люди. Причем

Надежда не просто ходит в церковь, она активно участвует в жизни православной общины Усть-Цильмы, ведет краеведческую работу. Делает запросы в архивы, в епархии, собирает документы. Ей удалось узнать судьбы многих православных священников, которые стали мучениками за веру. Они были репрессированы в 20-30-е годы прошлого века, сосланы в Печорский край и умерли здесь. (Кстати, об этом мы рассказывали на страницах «Трибуны»).

— Священник дал мне номер телефона социальной православной службы — 89041023838. На том конце откликнулась Светлана Анатольевна Давыдова, — рассказывает пенсионерка. — В тот же день Александру привезли в больницу все необходимое. До моего приезда он смог получить и помощь в уходе. Чтобы купить гольфы, крестнице Александра Ирине пришлось объездить полгорода. Операция, которую провел А. Лебедев, длилась более 6 часов. А я ехала через тонкий лед по Печоре и молилась, чтобы все обошлось благополучно…

Приехав на станцию Ираель, я успела к поезду Усинск – Сыктывкар и смогла купить буквально последний билет. Я также очень благодарна и республиканскому обществу инвалидов, и лично Маргарите Михайловне Колпащиковой за помощь с индивидуальными гигиеническими средствами.

А еще я знала, что в разных уголках мира — в Усть-Цильме, Ижме, Сыктывкаре, Кирове и даже на далеких Филиппинах — за здравие болящего Александра молились православные верующие. Это очень поддерживало и его, и меня.

Не опускайте рук

— В Сыктывкаре я пошла в Свято-Вознесенский храм и заказала службу о здоровье болящего Александра. Две женщины, помогающие в храме, узнав о моей беде, после службы пригласили меня в трапезную. Это были Лидия Михеева и ее дочь Лариса. Шел пост, и еда была самая простая — гороховый суп и сладкий чай. Но клянусь, что ничего вкуснее в жизни я не ела! Ведь я очень измучилась и устала, а о еде некогда было позаботиться…

Новый год и Рождество Надежда Хаботина встретила в Сыктывкаре. Каждый день она ходила в больницу и ухаживала за мужем. Вопреки тяжелому диагнозу Александр Хаботин пошел на поправку. Сначала стал разговаривать, потом двигаться, вставать, передвигаться по палате…

— Я очень благодарна всем знакомым и незнакомым людям, которые меня поддерживали каждый день, пока шла борьба за жизнь Александра, — продолжает Надежда Георгиевна. — Принято считать, что все решают деньги и нужные связи, но это не так. Не было у меня ни денег, ни «высоких» знакомств. Кто-то скажет, что чудес не бывает, но они случаются! И не только Господь их творит, но и люди — своим трудом, неравнодушием, сочувствием к ближнему. Спасибо им всем, да хранит их Господь! Пусть свет Вифлеемской звезды освещает их дома!

Надежда Хаботина просила передать всем, кто попал в тяжелую ситуацию: не отчаивайтесь. В трудный час можно обратиться в миссионерский отдел Сыктывкарской епархии. Не опускайте рук и не забывайте, что вы сами тоже своим неравнодушием можете кого-то спасти.

Людмила КУДРЯШОВА.