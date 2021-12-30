В Айкино начался суд над Древархом (в миру Андреем Христофоровым) – символом шиесского протеста. Безобидному чудику грозит до пяти лет лишения свободы.

Он предпочел бы не снимать крылья и ходить с ними повсюду. Но в обычной жизни, где для ангелов ничего не приспособлено, они оказываются неуместными. С ними входишь в двери, разве что повернувшись боком. Ими ненароком задеваешь прохожих. Вот и для того, чтобы сесть в машину, он отстегивает два крыла и бережно пристраивает на заднем сиденье. «Буду твоим ангелом-хранителем», – говорит он и садится справа на пассажирское сиденье.

«Вы из какого спектакля?»

Мы собираемся прогуляться по центру города, и первым делом он возвращает крылья на место, забывая про второстепенные вещи – варежки, шапку. Ангельский образ дополняет белое одеяние, на котором вышит человек на фоне дерева. На лице – зеленая татуировка, повторяющая вышитый на рубище символ.

Прохожие начинают оборачиваться, любопытствовать: «Вы из какого спектакля?», «С вами можно сделать селфи?», «У вас на лице настоящая татуировка?» Он охотно представляется: «Древарх Просветленный». Под таким творческим псевдонимом он известен в миру и описан в «Википедии».

Для Архангельска Древарх, или иначе древесный архангел,- известный местный юродивый. На улицах Сыктывкаре его появление создает ощущение маскарада, легкого помешательства. Но это для непосвященных. Тех же, кто следил за развитием событий на Шиесе, бывал на железнодорожной станции, где собирались построить мусорный полигон, его появление вызывает восторг: «Древарх вернулся!». Последние два года 57-летний Андрей Христофоров провел в эмиграции. Он сбежал на Украину, нарушив подписку о невыезде, и только в августе этого года вернулся в Россию.

Посади свое дерево

Летом 2019-го на Древарха завели уголовное дело и предъявили обвинения по статье «применение не опасного для здоровья насилия к сотруднику полиции». Прежде он был безобидным акционистом – устраивал перформансы. Если проще – эпатировал, шокировал людей своими проделками. В январе 2007 года забрался на деревянный каркас на центральной площади Архангельска и размахивал плакатом «Путина – на третий срок!». Тогда экстренные службы сняли Древарха, и с криками «Путин — наш президент!» он был увезен на «скорой».

Один из самых эпичных его перформансов тоже связан с президентскими выборами. В марте 2018 году Древарх принес на избирательный участок пакет с конским навозом, чтобы «удобрить» выборы и продемонстрировать свое отношение к происходящему. Но реализовать задумку северного ангела полиция не позволила.

«Зеленый» человек

В юности Андрей Христофоров окончил мореходку, плавал на судах торгового флота. Списавшись на берег, работал инструктором по труду и физическому воспитанию в Соломбальском детском доме. С 1989 года занялся предпринимательством: окончил инвестиционные курсы и открыл в Архангельске брокерскую контору «Шанс», потом стал генеральным директором предприятия «Северная роза» по озеленению города.

— Хотел превратить озеленение в праздник древонасаждения. Понял, что нужно делать выбор: продолжать сажать деревья за деньги или освободиться от материальной зависимости.

Христофоров выбрал независимость: организовал общественное движение «Посади свое дерево» и защитил диплом на тему «Психологические особенности лидерства при организации нового общественного движения». Тогда он впервые сменил настоящее имя в паспорте на Посад Вселеннович Древарх-Просветленный и с тех пор менял его регулярно.

– Почему ты стал «зеленым»?

– Я человек-дерево, древесный архангел. Дерево самый понятный и узнаваемый образ. Образ положительного мышления, позитивных эмоций, которые от тебя исходят через это дерево. Когда вокруг дерева водим хороводы, когда хворост в костерок подбрасываем, греемся у него, можем через него попрыгать. Я сущность бестелесная, но чтобы выполнить свое предназначение, вынужден принимать образ человека-дерева.

Рванул стоп-кран

Шиес кардинально изменил жизнь этого фрика. Поменялись мотивы его акций, и скоро архангельский чудик Древарх стал политическим беженцем.

– Каждый раз, когда я приезжал на Шиес, устраивал там акции. Для меня жизнь из этих действий и состоит. Для меня праздники – это рутина. В первый раз в январе 2019-го на Шиесе пошел устраиваться на работу. Неважно куда – на стройку или охранником. Главное, чтобы там появился свой среди чужих, чтобы нейтрализовать негативное отношение к активистам. Но меня отфутболили. Когда к тебе приходит человек с зеленым лицом, с крыльями за спиной и мигалкой на голове, задумаешься: брать ли его, может, это засланный казачок? Как они узнали, что я засланный? Наверное, по рубищу узнали, по балахонам этим.

В мае того же года Древарх во время столкновения с охранниками полигона расстрелял их мочой из детского пистолета, а затем размазал экскременты по крыльцу полицейского участка на станции Шиес.

Последней выходкой чудика стала поездка в общем вагоне. Он ехал в лагерь активистов, когда РЖД отменило остановку поезда на Шиесе, и, чтобы выйти, сорвал стоп-кран. Во время задержания он читал полицейским призывающие к миролюбию стихи: «Послало небо нам Древарха Просветленного. В образе дерева зеленого. И это дерево не гнется, не ломается. Невзгодам жизненным оно не поклоняется. А миссии его из добрых дел слагаются. В любви, согласии жить нам полагается».

Но наивные вирши не спасли. Чтобы успокоить блаженного, правоохранители применили электрошокер. И во время потасовки в узком проходе вагона, по мнению следствия, пострадал полицейский. На Христофорова завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Сбежав и два года проведя в изгнании, он вернулся на родину. Перенести рассмотрение дела в Архангельск Древарху отказали, судебный процесс решил провести в усть-вымском райцентре – селе Айкино. Максимальное наказание, которое грозит акционисту, – пять лет лишения свободы. Следующее судебное заседание состоится уже в новом году – 11 января.

Недавно по приглашению экоактивистов Древарх на несколько дней приехал в Сыктывкар.

Борщ и мировой океан

Между тем за прогулками и разговорами подходит время обеда. И бестелесная сущность охотно берет борщ, рыбный пирог и латте. Древарх всех встречных в кафе поздравляет с праздником. На недоуменный вопрос «С каким?» отвечает: «С днем улыбки». Сам его образ светел, излучает позитив и вызывает улыбку. Однако раздатчица невозмутима и сурова, словно ангелы с крыльями каждый день заглядывают на пельмени. Семилетняя девочка издали долго приглядывается к чудику и наконец подходит поближе.

– Привет, с праздником! – встречает он девочку. – Ты можешь левой ручкой взять за правое крылышко или правой за левое и загадать желание. Только не перепутай ничего. И работай над собой, то бишь помогай маме, цветочки поливай, пыль вытирай. Обязательно приветы родным, братьям, сестрам и маме. Скажи, что от Древарха, спасителя леса.

В мироустройстве Древарха все по-сказочному символично. Левой рукой – за правое крыло, татуировка в виде дерева, ежедневный праздник день рождения…

– Мне моя религия – древархизм не позволяет трудиться. Древарх должен стоять вот так, – чудик поднимает руки к небу, – и стоять, покачиваясь, словно ветер дует. Видишь, у меня на лице нарисована вселенская гармония. Уже есть стихия огня – солнце, дерево – стихия земли. А тут, – проводит рукой по отсутствующей бороде, – еще океан буду делать с волнами. Эту картинку надо доделать.

Понятно, что татуировки – это очень больно, без всякой анестезии, но я мучаюсь. Раз я мученик и принес себя в жертву, то должен принимать эти страдания. А ты думаешь, как это машиной в 15 игл набивать в кость, в нос или в бровь? Везде больно. Очень больно.

– У тебя тело еще чистое, есть еще где набить татуировку…

– Нет-нет, только лицо – оно нужно для таможенников, пограничников. Когда настанут времена полегче, смогу мигрировать по всем странам и континентам и сажать деревья.

За последние несколько месяцев Древарх несколько раз отдавал себя на мучения татуировщику – добавил языки пламени, добавил яркости. А поскольку образ изменился, то ему полагается обновить паспорт. Он уже сбился со счету, сколько документов сменил: «Это вроде 33-й паспорт».

Чтобы сделать новый снимок на документ, заходим в фотоателье. Мастер бесцеремонно просит снять крылья для съемки. С цветными тату строгим портрет все равно не выходит, но Древарх огорчен. И хочет доработать свой образ, сделать крылатый шлем, точно у Гермеса. Мастер не берет с блаженного за фотокарточки ни копейки. А Древарх, точно добрый знак, роняет в ателье полиэтиленовое перо из крыла.

Разговор вновь возвращается к мусорному полигону, к тому, что в разных регионах люди устраивают безуспешные протесты.

– Почему они не могут победить? У них нет Древархов, нет толкающей силы. Если бы я приехал, то они победили бы уже два года назад. Все элементарно: надо приехать и всем своим видом повлиять. Все должно быть на виду, страна должна знать своих героев. Только так. Не случайно говорят, что я символ протеста. Какой я символ? Я обычное дерево, чудо в перьях. Не надо быть пробитым на всю голову, чтобы стать Древархом, но это надо все пережить, перелопатить, тогда все получится.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото автора.

Постскриптум

По мнению адвоката Любови Николенко, на ближайшем заседании будет вынесено окончательное судебное решение по «делу Древарха».

– На первом заседании мой подзащитный принес извинения потерпевшему, хотя его и не было, и раскаялся в содеянном, – уточнила Любовь Николенко. – Надеюсь, что суд учтет раскаяние, смягчающие обстоятельства и вынесет справедливое решение. Возможно, это будет самое минимальное наказание, которое предусмотрено при таком раскладе. Как правило, когда человек не был судим и не привлекался, то ему назначается самый минимум, предусмотренный по данной статье. Но вряд ли Христофорову дадут штраф. Так как у него невысокий доход, не работает и у него на иждивении четверо несовершеннолетних детей, то суд не может ухудшить его материальное благосостояние. И исходит из другого наказания, которое не так сильно ударит по кошельку человека. Возможно, это будет условное наказание. Это лично мое мнение, а там – как решит суд.