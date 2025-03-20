Дамы, вперед! (Блиц от 21 марта)

Президент РФ назначил врио главы Ненецкого автономного округа 57-летнюю Ирину Гехт.

В России формируется тренд на женщин-губернаторов, отмечают эксперты. Теперь их стало двое. Помимо И. Гехт, которая сменила на посту губернатора Юрия Бездудного, это также Мария Костюк, занявшая кресло руководителя Еврейской автономной области вместо Ростислава Гольдштейна. Ирина Гехт – кандидат педагогических наук, была доцентом кафедры Челябинского университета, работала первым замгубернатора Челябинской области, главой правительства Запорожья. Теперь ей предстоит управлять НАО и в том числе выстраивать отношения с регионом-соседом – Республикой Коми.

И снова печальные вести

На полях сражений в зоне СВО погибли еще 14 наших земляков.

Это ухтинцы Данила Луцык и Александр Панов, Алексей Павлов из Усинска, Андрей Якушев и Хабибхон Каландаров, проживавшие в Сыктывкаре, Руслан Красиков и Данил Васильев из Удорского района, Евгений Уразаков из Воркуты, Вадим Чупров, уроженец деревни Бакур Ижемского района, Николай Дресвянников из поселка Первомайский Сысольского района, Александр Игнатов из села Керчомъя Усть-Куломского района, Анатолий Варламов, уроженец поселка Приозерный Корткеросского района, проживал в Сыктывкаре, Евгений Сорока из поселка Междуреченск Удорского района, Евгений Торопов из Усть-Цильмы.

Дорогие стоматологи

Аналитики hh.ru выяснили, сколько могут зарабатывать местные специалисты «зубного дела».

За последний год работодатели в регионе открыли более 250 вакансий для врачей-стоматологов, что на 46% больше, чем годом ранее. Средняя зарплата местного стоматолога на 35,2 тыс. больше среднемесячного дохода жителя региона в начале этого года (порядка 64,7 тыс.). Топ высокооплачиваемых вакансий для стоматологов в Коми: врач-стоматолог-ортопед и врач стоматолог-терапевт – от 200 тыс. и 250 тысяч рублей в месяц на руки соответственно.

Двойное счастье

С начала года в Коми родились 20 двойняшек.

Об этом сообщает Минздрав региона. Известно, что 18 двоен родилось в Коми республиканском перинатальном центре и по одной двойне в Воркутинском и в Ухтинском межтерриториальном родильных домах. Напомним, что в 2024 году родилось всего 85 двойняшек и одна тройня. В этом году случаев рождения тройни пока не зафиксировано.

Держись, Раиса Петровна!

Раису Сметанину перевели в реабилитационный центр ФМБА в Подмосковье.

Об этом сообщила СМИ президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Напомним, четырехкратная олимпийская чемпионка в декабре перенесла инсульт и была госпитализирована сначала в одну из больниц Сыктывкара, а позже в Санкт-Петербург, где она находилась в реанимации, а затем в палате кардиологии. 15 марта ее выписали из Национального медицинского исследовательского центра им. В. Алмазова. «Раиса Сметанина находится в Подмосковье. Говорят, что она в сознании, но к ней никого не пускают», – сообщила Вяльбе.

Агиней получил новый срок

Действующий ректор УГТУ большинством голосов был переизбран на новый срок.

19 марта состоялась конференция работников и студентов вуза. В выборах на должность ректора участвовало три кандидата. В результате большинством голосов на должность ректора был вновь избран доктор технических наук профессор Руслан Агиней. Г-н Агиней возглавляет университет с 2019 года. Под его руководством в УГТУ успешно пройдены аккредитации образовательных программ, создан Колледж безопасности и права, появилось востребованное направление подготовки по горному делу и переработке углеродного сырья.

В августе будет «звездопад»

В Коми приедут пианист Денис Мацуев и театр Бориса Эйфмана.

Визит связан с новым проектом – международным фестивалем искусств Кандинского. Его проведение анонсировал зампред правительства Сергей Емельянов. Денис Мацуев выступит с нашим оркестром в День республики. Так же как и театр Бориса Эйфмана. Возможно, в рамках фестиваля выступят также артисты Большого или Мариинского театров. Напомним, художник-абстракционист Василий Кандинский студентом был на территории Коми в 1889 году. Считается, что именно эта поездка подтолкнула его оставить юриспруденцию и заняться искусством.

7 миллиардов – на ремонт

В 2025 году в Коми отремонтируют 240 км региональных дорог и девять мостов.

Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил зампред правительства Эдуард Слабиков. На ремонт дорог регионального значения и расположенных на них сооружений планируется направить более 7,3 млрд рублей. Из них около 200 млн — на капремонт 14 км тротуаров. В перечень объектов, подлежащих ремонту, включены также 9 мостовых сооружений. Это мосты через реки Сысола (возле деревни Муфтюга), Лекъю, Северная Цебъюга, Ела. Контракты с подрядными организациями уже заключены. По четырем мостам (через реку Лэпью, два наплавных и демонтаж моста-путепровода в районе пос. Тракт) ведется подготовка к проведению электронного аукциона.

Я б в пожарные пошел!

Коми лесопожарный центр набирает лесных пожарных на пожароопасный сезон-2025.

Всего требуется 117 человек не моложе 18 лет для временного трудоустройства для работы с 14 апреля по 29 августа в Сыктывкаре, Печоре, Ухте и Емве, а также в других районах республики. Новобранцы будут приняты на работу по срочному трудовому договору, с обязательным медицинским страхованием, их обеспечат спецодеждой, полным комплектом средств индивидуальной защиты, в дни тушения лесных пожаров – продуктовыми наборами. Оплата труда варьируется от 38 до 47 тысяч рублей в месяц. Работникам, принимавшим участие в тушении лесных пожаров, выплачиваются премии.

Гибель на горном склоне

19 марта на горнолыжном курорте Губаха в Пермском крае погиб 69-летний ученый, почетный эколог Коми Юрий Паутов. В горах он был на отдыхе. По неофициальной информации, Юрий Анатольевич скончался от сердечного приступа после столкновения на трассе с другим горнолыжником.

Долгие годы Юрий Паутов проработал в Коми научном центре. Область его научных интересов – лесоводство, лесная экология, селекция хвойных пород. Он автор более 100 научных работ и был активным защитником северной природы.