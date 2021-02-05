«Давай, мужик, это круто!» Как бывший десантник, инженер-физик и программист стал мастером женского маникюра

В Инстаграме сыктывкарца Евгения Килюшева размещены сотни довольно необычных фотографий. На фото красуются женские ногти, в том числе со стразами, блестками и наклейками, в различных цветовых комбинациях.

В «дамских кругах» Килюшев известен как один из лучших в городе маникюристов. От клиентов, что называется, нет отбоя. Пообщавшись с мастером, корреспондент «Трибуны» узнала, почему он выбрал столь редкую для мужчины профессию.

Ювелирное дело

После девятого класса Евгений окончил в Эжве целлюлозно-бумажный техникум, получил специальность администратора компьютерных сетей. Затем его призвали в армию, где он служил в элитных воздушно-десантных войсках.

А после армии Евгений окончил Сыктывкарский лесной институт (информационные системы и технологии). Потом магистратуру в Сыктывкарском университете. И в итоге стал дипломированным инженером-физиком.

— Почему же ты работаешь маникюристом? Что привлекло тебя в этой профессии?

— Поначалу я работал по специальности, обслуживал компьютерные сети, подключал интернет, ставил камеры. Трудился в Ростелекоме, в Сбербанке, три года даже учил детей, вел кружковую работу информатики и программирования. Но от этой работы не получал удовольствия, мне было не особо интересно. И вот однажды знакомая попросила меня привезти из Питера, где я часто бывал по работе, столик и оборудование для маникюра. И тогда я заинтересовался этим делом, решил попробовать. Узнал, кто в Сыктывкаре лучше преподает основы этой профессии, отучился и в результате нашел себе занятие по душе. Ведь в маникюрном деле есть что-то ювелирное, требующее особого мастерства.

— Знакомые тебя отговаривали?

— Наоборот, уговаривали: «О, давай, давай – это круто!»

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»

— Если обратится к традиционному делению профессий на чисто женские и мужские, то мужчина-маникюрист – это и вправду какая-то экзотика.

— Возможно. Но мир быстро меняется. Теперь и в России есть известные мастера-маникюристы. Причем статистика показывает, что мужчины делают маникюр более технично, они основательно подходят к процессу. Ведь мы так любим делать наших женщин красивыми! Хотя, честно говоря, мне все равно, что думают о моей работе другие. Не мужское дело? Я вас умоляю! Если маникюр дает мне возможность зарабатывать – почему бы нет?

— Еще совсем недавно считалось, что маникюр делают только дамам. А в последнее время появились и мужчины, которые тоже заботятся о красоте ногтей. И вовсе не факт, что это метросексуалы. Похоже, мода добралась и до сильного пола?

— В моем прайсе есть и такая услуга – «мужской маникюр». Он, конечно, отличается от женского – и технологией, и цветом, и фактурой. Тут нельзя, конечно, ни красным покрасить, ни ногти нарастить – другие технологии. Правда, никто из мужчин ко мне пока не обращался. Хотя ухоженные руки – это всегда приятно. Я буду только рад, если жены начнут приводить ко мне и своих мужей.

Многие приходят из любопытства

— Сейчас многие мастера делают маникюр, конкуренция высокая. Как удержаться на плаву?

— Особого секрета нет — делай свою работу хорошо и качественно, найди индивидуальный подход к клиентам.

— А как они о тебе узнают?

— Клиенты обычно приходят благодаря «сарафанному радио», обращаются их подруги или бывшие коллеги. Соцсети тоже помогают привлечь клиентов. Кстати, я замечал, что многие девушки приходят на маникюр ко мне только ради интереса. Им хочется посмотреть, как происходит сам процесс. Первое время мастер-мужчина, конечно, вызывает у них сомнения. Но когда они понимают, что маникюр выполнен качественно, то во время повторного визита ведут себя уже совсем по-другому.

— Евгений, есть ли у тебя фирменный стиль, какие-то особенности в работе?

— Ну, первая и самая главная фишка в том, что я — мужчина-маникюрист (смеется). На самом деле привести в порядок и покрасить ногти – совсем непростое дело. Это творчество, результат которого должен приносить радость клиентам.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.