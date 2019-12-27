Дед Мороз «подключился» к профсоюзной работе

Коми реском профсоюза работников госучреждений выступил с неожиданной предновогодней инициативой: пусть не дети пишут Деду Морозу, а наоборот – сами ребята получат письма от «старого волшебника».
Эти послания на красочных бланках сопровождаются печатью – «Почта Деда Мороза». Адрес отправителя – Великий Устюг. Все письма именные, непохожие друг на друга, а составить их помогли родители детишек, проживающих в разных уголках республики.
— Всего таким образом мы поздравили более 270 детей, — рассказала «Трибуне» председатель рескома профсоюза Елена Вирзум. — Это очень кропотливая, но интересная работа, позволяющая столь необычно поздравить детей и их семьи.