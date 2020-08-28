21 августа в Печоре пропал 71-летний Николай Семяшкин. Он ушел за грибами в районе садово-огородного товарищества «Авиатор», но вечером не вернулся домой.

Родственники пенсионера обратились к спасателям. К поискам подключились также волонтеры организации «Лиза Алерт». Помогали и солдаты воинской части. Лес вокруг дач прочесывали с помощью полицейских овчарок. Был задействован также и квадрокоптер. Однако шли дни, а никаких следов пропавшего грибника обнаружено не было.

Когда-то Н. Семяшкин много времени проводил в лесу – он был заядлым охотником. Но в последние годы его здоровье пошатнулось. Пенсионер страдал провалами в памяти, плохо ориентировался в пространстве. И это вызывало особое беспокойство родных. Тем более что в тайгу он ушел налегке, без запаса пищи. С собой прихватил только маленький ножик и пластмассовое ведерко для грибов.

Лишь 27 августа волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что сотрудникам МЧС удалось обнаружить грибника с вертолета. Он стоял на краю болота и махал руками спасателям, взывая о помощи.

Как затем выяснилось, на третий день блуждания по тайге пенсионер обнаружил охотничий балок. Там он обогрелся и переночевал.

В четверг утром сотрудники Печорского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» доставили пенсионера на вертолете в Печору. Там его осмотрели врачи. Несмотря на пережитый шок, состояние ветерана медики считают удовлетворительным.