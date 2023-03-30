Дело о похищении детей (Криминал от 31 марта)

Ухтинец, подозреваемый в похищении подростков, взят под стражу по решению Сосногорского городского суда.

Летом прошлого года мужчина и его сообщник (личность последнего пока не установлена) избили двух несовершеннолетних – 16-ти и 14-ти лет, а затем затолкали в авто и увезли. Мотивы преступления пока до конца не ясны, но на одной из сосногорских улиц злодеи отпустили подростков. Лишь спустя полгода задержан первый подозреваемый, второй, вероятно, до сих пор скрывается от правосудия.

Женщину арестовали из-за дров

Жительница Емвы стащила из дровяника соседки сотню поленьев и за это предстала перед судом.

На днях Княжпогостский районный суд определил женщине наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Нарубил на 300 тысяч рублей

54-летний житель Усть-Куломского района незаконно срубил почти полсотни деревьев на территории Помоздинского лесничества. Как установили местные полицейские, не имея разрешения, он произвел рубку 47 деревьев разных пород (сосна, ель, береза, осина). Ущерб лесному фонду составил 304 тысячи рублей. Мужчине (ранее судимому) грозит срок до 7 лет. До суда он находится под подпиской о невыезде.

Попросил закурить – и попал в больницу

48-летний сыктывкарец едва не погиб в результате ссоры с незнакомцем.

Возле одного из домов по Октябрьскому проспекту он хотел «стрельнуть» у прохожего сигарету, но тот ответил грубо, а после словесной перепалки ударил потерпевшего ножом в спину. На место происшествия прибыл экипаж ППС. Раненый был доставлен в больницу. Подозреваемый – 52-летний мужчина (неоднократно судимый) – задержан полицией.

Из руин доносились вопли о помощи

27 марта интинские спасатели выехали по вызову к заброшенному дому по ул. Кирова, 20.

В «службу спасения» позвонили случайные прохожие, которые услышали крики о помощи. Оказалось, что 37-летний интинец зачем-то залез в нежилое строение, где сломал ногу и самостоятельно выбраться оттуда уже не смог. Бойцы отряда «СПАС-Коми» вынесли пострадавшего на носилках и сопроводили в больницу.

Визит дамы закончился грабежом

На днях Печорский городской суд вынес приговор 30-летней женщине по редкому для слабого пола уголовному делу о грабеже.

В январе с.г. во время застолья молодая печорка случайно познакомилась с 70-летним мужчиной. На следующий день дама нанесла новому знакомому визит, попросила у него денег, а получив отказ, открыто похитила (это приравнивается к грабежу) из чужой квартиры 14 тысяч рублей. Из-за проблем со здоровьем пенсионер не смог оказать злодейке сопротивления. Приговор суда: 1 год и 10 месяцев в колонии общего режима.

Достал пистолет и выстрелил в ногу

В селе Объячево Прилузского района возле увеселительного заведения произошел конфликт с применением оружия.

В одном из сельских баров двое молодых людей крепко повздорили, и один из них – 24-летний уроженец Кавказа – предложил выйти на улицу для «разборок». Там он подошел к своему авто, достал травмат и выстрелил в сторону «оппонента», после чего уехал. 32-летний мужчина получил рану тазобедренного сустава. Вскоре подозреваемый был задержан. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».