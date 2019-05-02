Демонстранты протестовали против бедности, социального неравенства и попыток окончательно угробить Север

«Утро красит нежным светом…» — с этой песни начинался Первомай в СССР. Нарядные люди шли на демонстрацию. С тех пор многое изменилось, но майский праздник остался. Правда, лозунги и песни теперь иные…

«Север – не холодильник»

В Сыктывкаре традиционное шествие стартовало от торгового центра «Аврора» и прошло по улице Коммунистической до Театральной площади. В колоннах демонстрантов — представители трудовых коллективов и национально-культурных автономий, школьники, студенты, пенсионеры. Кто-то с профсоюзными флагами, кто-то с профессиональной символикой.

Из динамиков машины, следовавшей впереди колонн, доносилась знаменитая песня Виктора Цоя: «Мы ждем перемен!». Боевой настрой демонстрантов отражали плакаты с лозунгами, которые они несли в руках: «Трудящиеся не должны быть заложниками кризиса», «Пенсия для северянина, как морковка для осла», «Север – не холодильник, дольше не сохранимся».

— Теперь от старого лозунга «Мир. Труд. Май» остался только май, а со всем остальным нынче проблемы, — рассуждает один из пенсионеров в колонне. — Вместо мира — мусор, вместо труда — цены и тарифы ЖКХ…

Театральная площадь, где проходил митинг, была украшена огромными черными шарами, к которым привязан лозунг «Мы не отступим! Не будем «относиться с пониманием». Черные шары на акциях в последние годы стали своеобразной меткой, символом горьких проблем, которым приходится противостоять рядовым труженикам. Это низкий уровень оплаты труда, рост цен и тарифов, безработица, недоступные жилье и образование, платная медицина, плохая экология.

Первомайский митинг открыла лидер профсоюзов республики Людмила Ляшенкова:

— В День международной солидарности трудящихся профсоюзы Республики Коми заявляют в очередной раз, что справедливая экономика в интересах человека труда должна быть основана на идеологии социального партнерства и социальной справедливости, а экономическая политика государства должна строиться на способности обеспечить достойные условия жизни для своих граждан.

Народ беднеет, чиновники бездействуют

«Справедливая экономика — это проведение справедливой налоговой политики, обеспечивающей дифференцированный подход к налогообложению, в том числе освобождение от налогообложения заработных плат, равных МРОТ, введение налога на роскошь, увеличение налога на дивиденды от акций государственных корпораций и компаний, — отметила в своем выступлении Людмила Ляшенкова. — Справедливая экономика призвана ограничивать рост цен на товары первой необходимости, повышение тарифов на услуги ЖКХ, вывоз твердых коммунальных отходов.

Население республики Коми продолжает катастрофически убывать, причем основной причиной является отток людей трудоспособного возраста. В 2018 году отток населения из республики при его численности чуть более 830 тысяч человек составил более 10 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч – молодежь в возрасте от 25 до 35 лет. Север для молодежи стал абсолютно бесперспективен и непривлекателен при высокой безработице, а бездействие Правительства РФ по планированию и созданию новых рабочих мест (в том числе для молодежи) приведет к тому, что осваивать Север и Арктическую зону будут вахтовики и гастарбайтеры.

Одной из главных причин высокой миграции населения республики является также повышение возраста выхода на пенсию работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Кроме того, наблюдается неуклонное сближение общероссийской заработной платы и средней заработной платы северян, отнюдь не в пользу последних.

Уровень жизни большинства работников республики остается низким, индексация заработной платы либо не проводится, либо производится в размерах, не останавливающих падение их покупательной способности.

Размеры и темпы роста заработной платы работников непропорционально низки с ростом доходов частных собственников, олигархических структур и банковского сектора. Сегодня, судя по методике подсчетов Правительства РФ, за чертой бедности находится более 19 миллионов человек. Если же приложить европейские стандарты определения уровня бедности к России, то за чертой бедности окажутся 46% населения страны. Не разработаны принципиально новые актуальные меры, направленные на стимулирование граждан к проживанию и работе на Севере, а предпринимателей — к ведению бизнеса, отсутствует системность и последовательность в законодательстве по северным вопросам.

До сих пор не решен вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Наша основная задача – защита интересов работника, причем не только в трудовой деятельности. Нам далеко не безразличны его быт и его здоровье. В круг наших интересов, интересов трудящихся входит отстаивание достойной зарплаты, создание хороших и безопасных условий на рабочих местах, юридическая защита членов профсоюзов, контроль установленной законом продолжительности рабочего дня», — заявила Людмила Ляшенкова.

Все ли понятно?

Председателя ФПРК поддержали выступавшие следом представители профсоюзов медиков, педагогов, лесников.

Говоря о тех же проблемах, они не могли промолчать и о нашей болевой точке — строящемся мусорном полигоне, который может отравить северную природу. Сыктывкарка Тамара Шергина даже прочитала горькие стихи об этом.

За митингующими наблюдали бдительные стражи порядка. Кто-то в форме, кто-то в цивильной одежде. Хотя никому не пришло в голову «нарушать».

— А вот скажите вслух «Мы ратуем за строительство мусорного полигона!» — подступил какой-то настырный гражданин к сотруднику полиции. Полицейский молчал.

— Да ведь они, сердешные, в душе-то нас поддерживают, только сказать не могут, — заступилась за служивого какая-то старушка. — Нешто ты не понимаешь?

О самом главном

— Нам хотелось бы сохранить ощущение праздника, — продолжила с трибуны Людмила Ляшенкова. — Хотя лозунги и требования подчас довольно жесткие, это — не формальное противостояние, а защита насущных прав и требований, которые не всегда выполняются.

В конце профсоюзной акции была зачитана резолюция:

«Мы, участники митинга, заявляя о твердой решимости проведения активных и солидарных действий профсоюзов по отстаиванию своих прав на труд и его достойную оплату, сохранению социальных льгот и гарантий государства, требуем от Президента РФ, Правительства РФ и Государственной Думы Федерального Собрания РФ:

– установления минимальных базовых окладов на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации;

– проведения ежегодной индексации пенсий работающим и неработающим пенсионерам на уровень реальной инфляции;

– пересмотра Методики определения величины потребительской корзины исходя из потребительского бюджета с участием профсоюзов;

– отмены подоходного налога на доходы ниже 2-х прожиточных минимумов;

– возвращения ранее существовавшего возраста выхода на пенсию всем работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (55 лет для мужчин и 50 лет для женщин);

– введения моратория на установление новых налогов;

– установления размеров стипендий студентам высшего и среднего специального образования и пособия по безработице не ниже МРОТ.

Главное требование:

соблюдение Конституции Российской Федерации, запрещающей принятия законов, ухудшающих социально-экономическое положение трудящихся».

Предложенную профсоюзами резолюцию митинга его участники встретили возгласами одобрения и поддержали единогласно.

Нина ВЕТЛУГИНА.