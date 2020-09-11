Несмотря на то, что фактически выборы главы Коми и депутатов различных уровней стартуют сегодня, 11 сентября, день тишины, когда запрещена агитация, будет только один – в субботу, 12 сентября.

Об этом на «прямой линии» в Общественной приемной главы РК рассказал председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев. Выборы продлятся три дня: с 11 по 13 сентября. Избирательные участки закроются в воскресенье в 20 часов.