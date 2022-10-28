Денег на всех не хватит! При дефиците бюджета Коми чиновникам и депутатам поднимут зарплаты

27 октября на заседании Госсовета Коми депутаты большинством голосов приняли в первом чтении проект закона «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

По доходам он запланирован в размере 97,4 млрд рублей в 2023 году, 97,1 и 94,1 млрд рублей – на 2024 и 2025 годы соответственно. В виде налоговых и неналоговых доходов в будущем году в казну «придут» 80,8 млрд рублей.

Залезем в долги?

По словам министра финансов республики Владимира Казакова, прогноз налога на доходы физлиц на следующий год – 20,1 млрд рублей, налога на имущество – 23,5 млрд рублей. Заметно снизится налог на прибыль организаций – всего 27,3 млрд рублей, что связано с отменой с 1 января 2023 года института консолидированных групп налогоплательщиков (в республике – предприятия нефтегазовой отрасли, лесной и деревообрабатывающей промышленности), на которые приходится основная доля данного вида налога.

Расходы бюджета Коми в следующем году составят 109,6 млрд рублей. Большая часть бюджетных инвестиций – на здравоохранение и образование. В частности, речь идет о строительстве и реконструкции ряда объектов: Республиканской инфекционной больницы; радиологического отделения Республиканского онкодиспансера; школ в Сыктывкаре и Ижме и др.

Значительный размер дефицита бюджета – в 2023 году он спрогнозирован в 12,2 млрд рублей – влечет за собой увеличение государственного долга и расходов на его обслуживание.

Министр также прокомментировал опасения некоторых депутатов по поводу уменьшения расходов на госпрограммы. «Если брать за основу первоначальный проект бюджета 2022 года и проект на 2023 год, то по всем госпрограммам у нас идет рост порядка 11 млрд рублей. Ни о каком секвестре речи нет», – заверил Владимир Казаков.

Все предложения депутатов к проекту главного финансового документа будут рассмотрены, заверил В. Казаков. С учетом согласованных поправок бюджет будет приниматься во втором чтении на сессии 30 ноября.

Пиар во время «чумы»

Между тем, если посидеть с карандашом над каждой цифрой бюджета, как это делают, например, участники группы «Новая республика» со ссылкой на информацию Контрольно-счетной палаты Коми, видно, что 2023 год будет для жителей республики непростым. Сокращения расходов бюджета на следующий год коснутся ключевых направлений. Здравоохранение урежут на 16,9%, с 12 млрд 626 млн до 10 млрд 492 млн, ЖКХ – на 14,8%, с 11 млрд 247 млн до 9 млрд 582 млн, национальную экономику – на 16,7%, с 16 млрд 311 млн до 13 млрд 591 млн, физическую культуру и спорт – на 30%, с 1 млрд 494 млн до 1 млрд 28 млн.

На 65,4% решено урезать расходы по региональному проекту сокращения непригодного для проживания жилого фонда – с 3,3 млрд до 1,1 млрд. Практически перестанут действовать демографические проекты – «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Спорт – норма жизни». Их финансирование сократится на 89%.

Дефицит бюджета правительство собирается покрывать за счет дорогостоящих коммерческих кредитов. По планам объемы заимствований составят 16 млрд 445 млн рублей – к уже имеющемуся госдолгу в 34 млрд рублей. Сумма заимствований в 2023 году составит 53% от доходов бюджета, превысив таким образом предельные значения, установленные федеральным Минфином.

И несмотря на то, что 2023 год обещает быть «голодным», на себя и других госчиновников Владимир Уйба смог найти «дополнительные миллионы».

Расходы на свое содержание, к примеру, он планирует поднять с 10,8 млн до 13 млн 64 тыс. рублей в год. Подрастут также расходы на спикера Госсовета Сергея Усачева, причем сразу на 20% – с 6,7 млн в год до 8 млн 152 тыс. рублей, бюджет на депутатов, занимающих платные должности, поднимется на 10 млн 834 тыс. рублей и составит более 61 млн рублей. Более чем на четверть, в сравнении с нынешним годом, возрастут траты бюджета на председателя правительства, его заместителей и министров, а заодно и расходы на пиар органов государственной власти – со 125 тысяч в 2022 году до 4 млн 170 тыс. рублей в 2023-м, – сообщает «Новая республика».