Онлайн-платформа hh.ru провела опрос жителей Коми, которые ищут работу, и выяснила, хватает ли им зарплаты «на жизнь».

Почти 40 процентов опрошенных жителей республики заявили, что едва сводят концы с концами. Каждому пятому не хватает заработка на основные нужды. Это примерно совпадает с данными по России.

Около половины жителей Коми, по результатам опроса, считают, что им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. Каждый третий полагает, что ежемесячно нуждается в 15 тыс. руб. «дополнительно».

Кроме того, опрос показал, что треть жителей республики на выплату процентов по займам и потребительским кредитам тратит до половины своей зарплаты. А 20 процентов опрошенных ежемесячно выплачивает по ипотеке до 75% зарплаты.

Среди прочих расходов основная часть – продукты питания, аренда жилья и коммунальные платежи.

77% жителей региона экономит на покупке новой одежды. Среди «лидеров» экономии – досуг, платная медицина и образование.

Как сообщает hh.ru, для того, чтобы поправить свои денежные дела, свыше 80 процентов опрошенных готовы искать новую работу или подработку «на стороне».