Депутат обнаружил незаконную свалку

В местечке Лесобаза, расположенном на территории поселка Жешарт (Усть-Вымский район), на прошлой неделе появилась стихийная свалка. Местные жители забили тревогу. А вот начальство не видит в этом факте никакого «криминала»…

Несанкционированные свалки появляются повсеместно, при этом редко привлекают внимание депутатов. Но на сей раз вышло иначе. Соответствующее заявление в районную прокуратуру, районный комитет по охране окружающей среды и в территориальный отдел управления Роспотребнадзора направил бдительный депутат Совета Жешарта Дмитрий Новожилов. Он стал непосредственным очевидцем скандальной истории, что и зафиксировал на видео.

Мусор в местечко Лесобаза вывозился в конце прошлой недели. Водители прекрасно понимали, что поступают незаконно, поскольку на дороге есть предупреждающие знаки «Водоохранная зона» и «Прибрежная защитная полоса», поэтому там нельзя вести какую-либо хозяйственную деятельность, тем более сбрасывать отходы. По словам местных жителей, именно то место, куда был сброшен мусор, весной часто подтапливается водами Вычегды, к тому же здесь на заливных лугах заготавливаются корма, есть огороды.

Руководитель администрации Жешарта Юрий Штраух пояснил, что в центре поселка были разобраны два старых деревянных дома. Строительный мусор вывезен на специально подготовленную площадку на месте заброшенного карьера и уже утрамбован. Уже летом все зарастет травой.

Также чиновник добавил, что ему деваться было некуда, поскольку полуразрушенные здания мало того что портили облик поселка, но и являлись пожароопасными объектами, и его бы за них оштрафовали. Но оштрафуют если не за это, то за другое. Морально Юрий Штраух готов к тому, что подвергнется каким-то санкциям за стихийную свалку, которую он назвал «хорошим делом».

Сергей МОРОХИН.