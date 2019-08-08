Депутат покинет «партию власти»

Печорский депутат Иван Пьянков написал заявление о выходе из партии «Единая Россия».



Как он сам объяснил в письме в редакцию, вызвано это тем, что взаимоотношение между партийцами безнадежно утрачено, и его старания по укреплению пошатнувшегося авторитета организации после коррупционных скандалов ни к чему не привели.

По словам И. Пьянкова, его превратили в публичную мишень как раз за активную депутатскую деятельность, за обращения в различные органы в интересах избирателей, даже за обустройство и восстановительный ремонт детских площадок. Однопартийцы устроили унизительную проверку его деятельности, потребовав предоставить разрешительные документы на детские площадки, построенные десять лет назад, сославшись на жалобу некоего жителя, усомнившегося в их прочности.

Но главной причиной выхода из партии Пьянков называет невозможность состоять в одной организации с главой района Н. Паншиной, за действия которой ему стыдно перед своими избирателями и, в частности, за ее попытку закрыть детскую библиотеку по ул. Ленинградской. Не может он простить и вырубку здоровых деревьев на улицах города.

Свое письмо в редакцию депутат заканчивает словами о том, что с такими товарищами ему не по пути. Но и бросить сейчас на произвол судьбы своих избирателей он не может, поэтому принял решение — выйти из партии, как только закончится его депутатский срок.