Вчера, 20 февраля, состоялась очередная сессия Государственного Совета Республики Коми. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов.

Для пенсионеров

Внесены поправки в закон, который предусматривает компенсацию проезда пенсионерам раз в два года к месту отдыха и обратно. Ранее такая компенсация полагалась, только если пенсионеры отдыхали на территории Российской Федерации. Но ведь у многих остались родственники на территории бывших союзных республик СССР. И что плохого в том, если человек захотел съездить, к примеру, на Черное море в Турцию или Болгарию? Почему в этом случае ему, как всем остальным северянам и бюджетникам, не компенсируют оплату проезда до границ России?

В Коми каждый год до тысячи пенсионеров

подают судебные иски и выигрывают дела о компенсации такого проезда. Более 90% решений, принятых по данной категории дел, выносятся судами в пользу пенсионеров.Теперь права пенсионеров на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда по территории Российской Федерации независимо от места отдыха закреплено законодательно.

Для дольщиков

Депутаты Госсовета проголосовали за создание «дополнительных гарантий защиты прав и законных интересов граждан РФ – участников долевого строительства». В Коми будет учрежден государственный фонд, главной целью которого станет решение вопросов по затянутым стройкам дольщиков.

— К сожалению, в практике последних лет были случаи, когда ряд жилых комплексов не достраивался своевременно. Это приводило к трудностям для жильцов, они не могли въехать и получить жилье, в которое вкладывали деньги. Учреждение государственного унитарного предприятия позволит оперативно контролировать ход строек и достраивать их, привлекая различные ресурсы, в том числе государственные. Полагаем, что интересы граждан будут лучше защищены и люди будут своевременно получать жилье, — считает депутат Сергей Артеев.

Для врача-уролога

Кроме того, на сессии Госсовета Коми депутаты проголосовали за возвращение на должность вице-спикера Владимира Косова.

«Я вас не подведу», — поблагодарил коллег практикующий врач-уролог.

Он отметил, что в этом году исполняется 50 лет его врачебной деятельности и 17 лет — депутатской.

Депутаты утвердили также программу нормотворческой и контрольной деятельности Госсовета Коми на 2020 год.