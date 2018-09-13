Депутаты сдали мандаты и не отчитались о своих доходах

С 2016 года в Коми 72 депутата лишились мандатов, поскольку предоставили неполные или недостоверные сведения о доходах.

Об этом порталу «7х7» сообщили в прокуратуре республики. В 2016 году 40 депутатов не предоставили в срок декларацию о доходах. Из-за этого досрочно лишили полномочий 23 депутатов. Остальные сложили их добровольно.

В 2017 году мандатов лишились 18 депутатов из Печорского, Сосногорского, Корткеросского, Прилузского, Ижемского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Удорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов. Еще 14 депутатов из Сосногорска, Ижемского и Прилузского районов — в 2018 году.

Напомним, в 2015 г. принят федеральный закон, согласно которому муниципальные депутаты обязаны ежегодно отчитываться о доходах и имуществе.

В марте 2016 года несколько депутатов ижемского муниципального Совета решили не сдавать декларации. Совет обратился в парламент Коми с просьбой, чтобы тот в свою очередь направил в Госдуму законодательную инициативу, отменяющую для сельских депутатов обязанность предоставлять сведения о доходах.

По словам депутата ижемского Совета Николая Братенкова, их не устроило то, что они вынуждены собирать огромное число справок для заполнения декларации о доходах, потому что «в деревне и так уже нечего украсть».