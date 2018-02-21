Депутаты тянут руки к портфелям

В минувший понедельник депутаты Госсовета Коми утвердили повестку дня первого в этом году заседания сессии. Она состоится 28 февраля.

Решено, что в повестку дня сессии войдут 23 вопроса. В том числе кадровые, так как на сегодня сразу два парламентских комитета — по социальной политике, а также по законодательству и местному самоуправлению — работают без председателей. На пост председателя «по социалке» претендует Сергей Артеев, вопросы «местного самоуправления» планирует курировать Леонид Вокуев. Напомним, что первая должность оказалась вакантной в связи с назначением Натальи Паншиной руководителем администрации Печорского района. Вторая освободилась после скоропостижного ухода из жизни Нины Нестеровой.

Спикер Надежда Дорофеева предлагала перенести оба кадровых вопроса на мартовское заседание сессии, но коллеги с ней не согласились. «Кадровые вопросы можно было решить еще в январе», — считает депутат Л. Вокуев. «Комитет по соцполитике очень значимый. Большая часть обращений поступает именно в этот комитет, и наличие председателя позволит эффективно организовать работу, — высказала свою точку зрения зам. председателя парламента Валентина Жиделева. В итоге большинство членов президиума решило, что два комитета не должны быть обезглавлены и решение о переносе кадрового вопроса нецелесообразно.

Кроме того, на сегодня в Госсовете открыты вакансии на два депутатских места, освободившиеся соответственно после сложения своих депутатских полномочий Мариной Истиховской и Виктором Поляховым. Осенью этого года должны состояться довыборы по Академическому округу в Сыктывкаре и Северному округу в Воркуте.