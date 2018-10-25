Депутаты установят рыбакам суточную норму улова

Законопроект о любительском рыболовстве был принят Госдумой в первом чтении еще в декабре 2013 года. Сейчас правительство подготовило свой вариант, который предлагается вынести на второе чтение в Госдуме.



– В подготовленном проекте закрепляется право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, – подчеркивает член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.

Однако некоторые ограничения для рыболовов все-таки будут. Например, инициатива предусматривает введение суточной нормы вылова для рыболовов-любителей. Так что бешеный клев может обернуться проблемами с законом: больше положенного поймать будет нельзя.

На практике соответствующие приказы уже приняты. Согласно утвержденным Минсельхозом правилам суточная норма вылова рыбы на одного рыболова составляет 5 кг. Исключение сделано для рыбацкой удачи, когда пойманная рыба тяжелее пяти килограммов.