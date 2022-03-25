Персонажей из коми мифологии решил поселить в деревне Койтыбож Сыктывдинского района местный депутат Денис Смуров.

По словам жителя села Зеленец, депутата Совета Сыктывдинского района Дениса Смурова, все началось с покупки земли. В прошлом году он в деревне Койтыбож приобрел земельный участок, где раньше стоял магазин, потом сосед сказал, что рядом дом продают, купил и его с участком. Затем прикупил еще чуток земли.

Так сложилось, что Денис Смуров стал владельцем приличной по размерам территории вдоль дороги. Осталось дело за малым – решить, что с ней делать. И тут он вспомнил о детстве и сказках, на которых вырос. Вернее, он помнил о них всегда, но теперь появился шанс сотворить свое маленькое чудо.



Через знакомых вышел на местного умельца Василия Адамчука – предпринимателя, занимающегося со своей командой возведением арт-объектов и развитием туризма. В начале марта договорились начать работы.

В качестве будущего арт-объекта был выбран семиметровый ствол 40-летней лиственницы. По задумке, в скором времени по ней можно будет изучать коми мифологию. Кстати, предстояла довольно сложная работа, учитывая многообразие персонажей в ней: люди-лоси, люди-птицы, лешие, водяные и так далее. Твори, насколько фантазии хватит.

Поэтому Денис Смуров сразу сказал мастеру: «Вот тебе белый лист, делай, что считаешь нужным». В итоге получилось довольно неплохо. Уже на следующей неделе «дерево коми мифов» обретет свой окончательный облик. Но это только начальная стадия проекта, в обозримом будущем Денис Смуров намерен «вклиниться в какой-нибудь туристический маршрут». Поэтому намерен и дальше обустраивать территорию, есть много вариантов, что на ней еще можно будет разместить, чтобы вызвать интерес у окружающих.

Пока же все складывается отлично. «Сложности были, – говорит Денис. – Больше всего волновался по поводу того, как отреагирует бывшая хозяйка участка на то, что мы сделали с ее лиственницей. Боялся, что она расстроится, но ей все понравилось…»

Сергей МОРОХИН.