Держи карман шире! Региональный оператор пытается переложить свои проблемы на плечи жителей

Судя по цифрам, опубликованным регоператором ООО «Ухтажилфонд» на своем сайте, «главный мусорщик» республики в 2019 году не принял от потребителей 300 тысяч кубометров мусора, а этот объем равняется объему ТКО, образующихся в Усть-Цилемском, Ижемском, Троицко-Печорском и Сосногорском районах!

Другими словами, такой объем мусора, по идее, остался невывезенным из населенных пунктов. Правда, есть мнение, что эти объемы говорят об огромных приписках и манипуляциях с отчетностью (но это уже вопрос к правоохранительным органам).

Как мы уже писали («Трибуна» от 2 октября с.г.) постановлением правительства страны от 15.12.2018 г. № 1572 предусмотрено, что расходы ООО «Ухтажилфонд» на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере 1% необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной год регулирования. Если верить цифрам, «мусорщик» был обязан в 2019 г. приобрести контейнеры на 21 млн рублей, однако не приобрел ни одного – так гласит бухгалтерский отчет.

И вдруг на всех лентах информагентств региона три дня назад появилось сообщение о том, что региональный оператор приобрел сразу 500 емкостей для ТКО! Получается, что только сейчас, в канун двухлетия начала мусорной реформы, регоператор начал выполнять свои прямые обязанности, принятые им при заключении договора с правительством республики еще летом 2018 года. Правда, в сообщении фигурировало уже не ООО «Ухтажилфонд», а «Региональный оператор Севера»: руководство предприятия в срочном порядке сменило «вывеску».

Как лодку назовешь…

Информагентства сообщали, что «Региональный оператор Севера» закупил пластиковые евроконтейнеры, которые будут направлены в основном в сельские районы. И уже до конца года они будут установлены в Усть-Цилемском, Ижемском, Усть-Вымском и Княжпогостском районах. Правда, о том, как будут доставлять контейнеры в населенные пункты – не сообщалось. А сделать это совсем непросто: начинается ледостав, переправы на реках в районах закрываются…

В эти же сроки 130 контейнеров должны появиться и в Ухте. Правда, не пластиковые, а металлические. Это, как указывается в сообщениях, связано с тем, что в Ухте нет площадок с пандусами для евроконтейнеров. То есть опять возникает проблема, которую придется решать на ходу.

В распространенной информации «Регоператор Севера» не забыл напомнить, что обустройство мест накопления ТКО, в том числе и замена контейнеров, входит в обязанности собственников площадок. Это притом что на сегодня в регионе не хватает 4000 контейнеров и 560 бункеров-накопителей. А в тарифе регионального оператора по обращению с ТКО, как ненавязчиво сообщают авторы информации, на покупку контейнеров предусмотрено не более 1% валовой выручки на очередной период регулирования. Вывод делается душещипательный: если закупка контейнеров будет осуществляться только регоператором, республике для нормативного оснащения контейнерами потребуется 10 лет. А к тому времени они вновь будут нуждаться в замене.

Ну а заканчивается информация и вовсе то ли предложением, то ли указанием для жителей республики. Оказывается, покупать контейнеры и обустраивать места накопления ТКО можно не только за счет местных бюджетов, но и принимая участие в таких программах, как, например, «Народный бюджет» или «Комфортная городская среда». Проще говоря, на наших глазах опять происходит перенос обязанностей со своих плеч на плечи народа…

Владимир ИВАНОВ, г. Ухта.