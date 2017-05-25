«Детская» неожиданность

Верховный суд Коми неожиданно встал на сторону родителей в деле о компенсациях за детский сад.

1 февраля 2017 года вступил в силу закон об отмене компенсации платы за детский сад многодетным семьям. Адвокат Роман Койдан обратился в Верховный суд Коми с административным исковым заявлением к Госсовету Коми о признании закона недействительным. Правозащитник настаивал, что республиканский закон противоречит федеральному законодательству и должен быть отменен.

Раньше все родители имели право на получение компенсации родительской платы за детсад.

Размер компенсации составлял: 20% – за одного ребенка, 50% — за второго и 70% — за третьего.

С 1 февраля 2017 года, по решению республиканских властей, льготу стали предоставлять лишь тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума. В Сыктывкаре эта сумма составляет 18678 рублей в месяц.

25 мая суд постановил, что закон о компенсации противоречит федеральному законодательству и был принят с нарушением регламента.

Однако это решение не окончательное и будет обжаловано.