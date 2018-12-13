Детский тубдиспансер долго не протянет

О том, что в Кажыме собираются закрыть противотуберкулезный санаторий, его работники узнали еще в мае 2018 года. Все это время они пытались отстоять лечебное учреждение — обращались в различные инстанции. Но безрезультатно.

Двухэтажное кирпичное здание, где сейчас находится санаторий, начали строить еще в 1990 году, причем предназначалось оно для детского садика. Но строительство затянулось, объект «заморозили». А затем его реконструировали под детский санаторий, который распахнул двери в 2005 году. Тогда в штате было всего 13 работников. Сегодня – более 60 человек. Почти все — жители Кажыма, за исключением нескольких педагогов, которые ездят в поселок из райцентра.

Согласно проекту постановления Правительства РК, процедура закрытия Кажымского санатория запланирована на апрель 2019 года. Решение о ликвидации учреждения было принято Минздравом Коми.

Почему закрывают

Как следует из официальных ответов, причин несколько. Первая — отказ от путевок со стороны родителей. Не последнюю роль здесь играет то обстоятельство, что обучение проводится не по всем предметам школьной программы. В результате санаторий не справляется с выполнением плана по койко-дням. План 2016 года был выполнен на 79,4%, а план 2017 года — на 89,6%.

Вторая причина закрытия — слабая материально-техническая база санатория, отсутствие лаборатории, рентгенкабинета и т.д.

Минздрав республики утверждает, что для детей из группы риска по туберкулезу в Коми достаточно других учреждений для поддержки здоровья. А те, кто нуждается в лечении, могут получить его в детском санаторном отделении Коми республиканского противотуберкулезного диспансера. Кроме того, в школе-интернате санаторного типа в поселке Шудаяг под Ухтой.

Кто пойдет в садик?

Здание санатория, скорее всего, перепрофилируют под детский сад и начальное звено школы. Однако для того, чтобы оно соответствовало всем требованиям СанПиНа, необходимо провести капитальный ремонт. А для этого потребуется немаленькая сумма. Работники санатория задаются вопросом: кто станет посещать садик и школу, если оставшиеся без работы люди будут вынуждены попросту выехать за пределы поселка? Около 30 работников, которые в первом квартале следующего года останутся без работы, воспитывают 50 детей.

К примеру, главный врач санатория К. Мелехин — отец троих несовершеннолетних детей. Ему придется искать работу за пределами района, потому что вакансии врача-фтизиатра в той же Койгородской ЦРБ сегодня нет. Но врач, думается, все-таки найдет работу. А вот как быть санитарке Евгении Шадриной, которая с мужем воспитывает троих несовершеннолетних детей? К тому же супруги недавно возвели в поселке новый двухэтажный дом.

В ноябре в санатории побывали журналисты, которые встретились с его работниками.

— Почему никто не побеспокоился о нашем дальнейшем существовании? Ни районная власть, ни местная, ни депутатский корпус не сделали попытки помочь нам отстоять санаторий, — недоумевали сотрудники учреждения.

Власть озабочена

Руководитель администрации МР «Койгородский» Л. Ушакова отметила, что проблемами санатория районные власти озабочены не первый год. Нынешнюю ситуацию пытались каким-то образом разрешить в течение последних трех лет с Минздравом региона. Администрация района совместно с ГБУ РК «ЦЗН Койгородского района» будет искать возможность трудоустройства в случае сокращения сотрудников санатория непенсионного возраста.

По словам главного врача Койгородской ЦРБ В. Мечетина, медицинские работники, попавшие под сокращение, будут в дальнейшем трудоустроены в Койгородскую ЦРБ.

Самый сложный вопрос: куда будут трудоустроены остальные работники — педагоги, воспитатели, повара, обслуживающий персонал? В пояснительной записке проекта постановления о закрытии санатория сообщается: «Работникам учреждения, попадающим под сокращение, будут предложены вакантные должности, в том числе в других медицинских организациях»…

До райцентра — села Койгородок — 34 километра. Но и там рабочих мест нет. Даже если кому-то повезет и он сумеет устроиться, все равно будут проблемы с транспортом: рейсовый автобус из Кажыма и обратно ходит лишь раз в неделю — по средам.

Юлия ДАНИЛОВА, Койгородский район.