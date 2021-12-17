На состоявшейся 15 декабря сессии депутаты единогласно проголосовали за ряд важных инициатив.

Так, с 1 января 2022 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, но не реализовавшие свое право на получение жилья, смогут претендовать на получение единовременной социальной выплаты на эти цели. На реализацию новой меры соцподдержки в республиканском бюджете на 2022 год заложено более 30 миллионов рублей. Размер социальной выплаты составит 1,842 млн рублей. Получить жилье (не менее 38 кв. метров) в следующем году смогут 17 человек.



Но есть ограничения. Претендовать на получение жилищного сертификата смогут те, кто соответствует критериям, свидетельствующим о социальной адаптации к самостоятельной жизни. То есть человек должен иметь трудовую или иную приносящую доход деятельность, он не должен состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере и иметь неснятую или непогашенную судимость. В целом по республике в очереди на получение жилья стоят 469 человек из указанной категории.

Следующим законопроектом предложено расширить меры поддержки на проезд в общественном транспорте для ребят из многодетных семей. «Такая компенсация детям до 18 лет уже была установлена. Но «выпали» учащиеся, которым есть 18 лет, но они еще не закончили учебу в школе, – пояснила на брифинге председатель социального комитета Надежда Дорофеева. – Теперь им также будет положена компенсация».

С 1 января 2022 года устанавливается также единовременная денежная выплата в размере 25 тысяч рублей одному из родителей, награжденному медалью ордена «Родительская слава», продлевается действие регионального семейного капитала до 31 декабря 2024 года и расширяется перечень лиц, получающих выплату на санаторно-курортное лечение. На сегодня в этом перечне только труженики тыла, а теперь в него включены также реабилитированные граждане, подвергнувшиеся политическим репрессиям.

Наконец, продлевается еще одна мера социальной поддержки: проезд к месту лечения онкологических больных, проживающих в труднодоступных населенных пунктах. Эта норма действует до 31 декабря 2021 года, предлагается продлить ее еще на три года, до 31 декабря 2024 года. Кроме того, депутаты планируют вместе с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК рассмотреть вопрос расширения перечня труднодоступных территорий, жителям которых будет предоставлен льготный проезд к месту лечения и обследования.