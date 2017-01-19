Девушка из Коми доила хозяйских коров в Баварии

20-летняя сыктывкарка Екатерина Пунегова учится в сельхозакадемии города Кирова. В прошлом году она 6 месяцев прожила в Германии — работала на ферме.

— В Германию я попала по программе стажировок «LOGO». Она собирает практикантов со всей России, – рассказывает Екатерина. – У нас в сельскохозяйственной академии Кирова тоже был набор. Сначала я прошла первый тур — собеседование на русском языке, затем второй, где отбор и собеседование уже на немецком. Там интересовались мотивацией, проверяли профессиональные знания, спрашивали о Германии. Конечно же, требовалось владение языком. Когда мне сказали, что я прошла, оставалось сделать визу и купить билет до Франкфурта. Там нас всех уже встретили русскоговорящие кураторы, провели вступительный семинар и отправили каждого на свое предприятие.



Екатерина Пунегова: «Коровы, они и в Германии — коровы».

Семейная ферма

«Мне досталась маленькая ферма в земле Бавария, на самой границе с Австрией. Хозяева ее занимаются в основном мясным птицеводством, но содержат и 30 дойных коров», — рассказывает Екатерина. – Обитатели фермы встретили меня очень дружелюбно. Жила я вместе с немецкой семьей, в их доме у меня была своя комната, а ела я вместе со всеми за общим столом. У моего шефа, человека лет пятидесяти, есть жена, трое сыновей и дочка. Двое старших сыновей учатся в вузах, они будущие инженеры. Младший,

надеются родители, займется сельским хозяйством и унаследует дело отца, девочка еще учится в школе. Наемных работников на ферме нет, семья все делает своими силами.

Из механизации у моих фермеров была пара тракторов, косилки, а на ферме — доильные аппараты. В ангаре для кур — автоматические кормушки-поилки. Однако и в Германии тоже многое делается вручную, без химии и гербицидов, поскольку немцы очень ценят экологически чистую продукцию.

Основной моей задачей было доение коров два раза в день и кормление телят. Между дойками я работала на поле, выпалывала сорняки и помогала по мелочи — что-либо чистить, мыть, принести. Работа физически тяжелая и грязная, и я, конечно, уставала. Но они меня хвалили.

За практику мне платили — 250 евро в месяц. Проживание и питание были за счет принимающей семьи.

Шефа я не всегда понимала — баварский диалект очень труден, и я порой чувствовала, что мое непонимание их раздражает. Мои фермеры советовали мне старательнее изучать немецкий язык.



Хозяин баварской фермы со своей семьей.

«Как там ваш Путин?»

Быт немецкой семьи и похож, и не похож на наш. Пища, например, отличалась. У них традиция: на завтрак и ужин исключительно бутерброды. Круглые булки с маслом, джемом или сыром и колбасой. Только на обед жарили говядину, утку, изредка — сосиски. Каждый день на десерт обязательно был торт, пирожные или мороженое с грецкими орехами, свежими ягодами или бананом. Сама хозяйка много пекла, чаще всего это были пироги с яблоками или ягодами.

В Баварии лето длится пять месяцев — с мая по сентябрь. Природа очень живописная. Дороги, вьющиеся по склонам, поля, леса, тропинки, которые так и манят прогуляться по ним. А вдалеке возвышаются Альпы…

О России немцы знают мало. Расспрашивали меня про климат, работу, оплату, про Путина.

Чужого не берут

В Германии ни один маленький кусочек земли не пропадает даром. Все занято пшеницей, бобовыми на корм скоту и в основном кукурузой. Немцы очень экономно относятся и к коммунальным благам. В домах у всех солнечные батареи, воду расходуют бережно.

Кстати, народ очень дружелюбный, общительный. Меня приятно удивило, что даже в сельской местности немцы никогда не огораживают свои дома забором! Двери в домах запирают только на ночь, а гаражей вообще не существует. Незапертые машины стоят почти у самой дороги, велосипеды и мотоциклы не привязаны и находятся просто во дворе. Чужого никому не нужно.

В городе в метро и на поездах нет турникетов. В поездах иногда ходит контролер, но в метро и электричках я их ни разу не видела.

Немцы толерантны. К приезжим относятся нормально. В городке, где я жила, беженцев с Востока не было, но я никогда не слышала в их адрес чего-то плохого. Один мой товарищ, проходивший практику на другой ферме, рассказывал, что его работодатель пришел и извинился перед ним за преступления немецких нацистов в годы войны.

«День варенья» в Париже

Покупок я не делала, по нашим российским меркам там все дорого. К примеру, простая футболка для работы на ферме обошлась в 20 евро. Зато я путешествовала. На выходные дни ездила в Чехию, Австрию (это близко), по городам Германии. Так совпало, что ко дню моего 20-летия мне дали маленький «отпуск» на несколько дней. И я отправилась в Париж…

Все познается в сравнении. Как бы ни была хороша Германия, я бы не согласилась постоянно там жить и работать.

А еще — я бы советовала многим студентам пройти такую практику. И дело не только в прогулках по Европе и даже не в профессиональных навыках и опыте. Когда ты видишь мир и можешь сравнивать, меняешься и ты сам — взрослеешь, учишься и переосмысливаешь многие ценности».