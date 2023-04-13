Девушка, которая любит сыр (Криминал от 14 апреля)

24-летняя эжвинка отправится в исправительный центр. Несмотря на возраст, девушка уже имела девять судимостей.

Осенью прошлого года она совершила несколько краж из продуктовых магазинов. Из «Пятерочки» похитила 6 упаковок сыра и 9 пачек сливочного масла. Из «Магнита» спустя восемь дней – 8 упаковок сыра и затем в декабре еще 12 упаковок сыра, спрятав в рюкзак. Похищенный товар она продала неизвестному мужчине, а полученные деньги потратила. Суд назначил ей наказание в виде 11 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Смерть от побоев

Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но потерпевшая скончалась от гематомы головного мозга.

Судебный процесс по этому делу состоялся на днях, а сама драма произошла в июне 2020 года в Вуктыле. 35-летняя женщина помогала знакомой при переезде. В новой квартире между ними произошел конфликт, в ходе которого одна из участниц избила другую, нанеся удары ногами и руками. Пострадавшая несколько дней отказывалась от медицинской помощи, пока не впала в кому. В ходе судебного следствия прокурору удалось доказать присяжным причинно-следственную связь побоев и смерти. В итоге суд назначил женщине наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в ИК общего режима.

Пыталась поджечь военкомат

В Усинске задержали женщину, бросившую «коктейль Молотова» в дверь здания.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. Женщина подошла к военкомату на ул. Промышленной, подожгла бутылку с горючей смесью и бросила ее во входную дверь. Вторую бутылку она держала в руке. Но пожара не случилось – огонь быстро потушили работники военкомата. Сотрудник, охранявший военкомат, задержал «поджигательницу».

Незаконная связь

В Ухте бывший заключенный принес в колонию 15 телефонов.

Вечером 11 апреля сотрудники ИК-19 задержали мужчину, попытавшегося перебросить что-то через ограждение колонии. При досмотре у него был обнаружен пакет, в котором были 15 мобильных телефонов и два зарядных устройства. Задержанный оказался 24-летним ухтинцем, ранее отбывавшим наказание в той же колонии. За попытку передачи запрещенных предметов ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.

За дверью кто-то стонет…

Ухтинские спасатели пришли на помощь пожилому человеку.

12 апреля к сотрудникам спасотряда обратились полицейские, которые не смогли попасть в квартиру жителя Сосногорска. Им в свою очередь позвонили соседи, которые заявили, что за дверью кто-то стонет. Спасатели выехали по адресу, вскрыли дверь и обнаружили в квартире 68-летнего мужчину. Он не мог говорить, скорее всего – из-за инсульта. Пенсионера передали врачам скорой помощи.