17 июля состоится внеочередное собрание депутатов Совета Ижемского района, в ходе которого состоится конкурс на замещение должности руководителя администрации муниципалитета.

«Выборная эпопея» в Ижемском районе началась еще в ноябре прошлого года. После этого депутаты собирались чуть ли не ежемесячно, но всегда находилась причина отложить сессию или признать ее нелегитимной.

Первая сессия закончилась полным фиаско: конкурсная комиссия допустила к выборам две кандидатуры — бывшего руководителя Любовь Терентьеву, занимавшую этот пост с 2015 года, и Татьяну Князькину, работницу службы Общественной приемной главы РК. Надо отметить, что тогда на конкурс выдвигалось 5 человек, но три кандидатуры комиссия «зарубила», а оставшиеся две депутатов не устроили. Из 20-ти присутствовавших за экс-главу проголосовали девять человек, за Князькину — один. Остальные просто испортили бюллетени.

В этот раз список кандидатов изменился. Помимо Л. Терентьевой, в конкурсе принимает участие Ирина Королева, возглавляющая районный отдел сельского хозяйства, соперниками выступают трое мужчин: Игорь Истомин, Игорь Норкин и Бернат Сметанин. Как считают местные эксперты, борьба может развернуться между Игорем Норкиным (ранее уже руководившим районом) и Ириной Королевой.

Впрочем, число кандидатов может измениться: комиссия имеет право не выносить на суд депутатов все пять кандидатур. Как заявила «Комиинформу» председатель Совета района Татьяна Артеева, голоса могут разделиться так, что ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство – 11 голосов. И тогда вопрос о выборах будет вновь отложен.

Виктор СЕМЕНОВ.