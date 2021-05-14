Чтобы пройти медицинские процедуры, жители поселка Шудаяг вынуждены ездить за девять километров в Ухту. Ситуацию усугубляет и то, что в поселке, где проживает почти 4 тысячи человек, закрыли амбулаторию, оставив лишь один терапевтический кабинет.

Не лечение, а мучение

– Если больному назначили капельницу, он должен поехать в город в переполненной маршрутке, от остановки до поликлиники протопать полкилометра пешком, выждать очередь (больных очень много), прокапаться и проделать обратный путь домой, – рассказывает Ольга Сапрыкина. – А ведь есть уколы, после которых пациент должен посидеть или полежать минут 15-20. В Ухтинской поликлинике такой возможности нет. Смысл от такого лечения? Либо ему надо сдать кровь натощак. Из Шудаяга он, допустим, выедет в 7 утра, а вернется к обеду. Пожилому человеку от таких нагрузок может стать плохо в дороге.

– Как себя помню, а мне 58 лет, – продолжает она, – в Шудаяге была большая амбулатория в деревянном бараке: одна половина здания для взрослого населения, другая – детская. Были все кабинеты, которые положены для амбулатории. В конце 80-х в начале 90-х годов барак снесли, а амбулаторию, сохранив все кабинеты, перевели на первый этаж строящегося жилого дома, расположенного по ул. Павлова, д.9. Оказывали первичную медицинскую помощь, была стоматология, смотровая, делали уколы, другие медицинские процедуры, но постепенно все закрыли. И теперь в Шудаяге остался только один терапевт. Анна Эдуардовна Федорус – врач уникальный. Нам с ней очень повезло. Но она на таких перегрузках, выполняет не только свои обязанности, но и работу медсестры, санитарки, дворника. Ей нужно оказывать медпомощь почти 4 тысячам жителей. Наш поселок большой. Сюда по программе «Переселение» переводят из соседних Боровское и Яреги. Мы неоднократно отправляли обращения в различные инстанции, в том числе и региональный Минздрав, помочь с комплектацией персонала, восстановить процедурный кабинет, но до сих пор ничего не добились.

Губернатор ничем не помог

По словам депутата горсовета от поселка Шудаяг Галины Щукиной, с просьбой восстановить процедурный кабинет она лично обращалась и к главе республики Владимиру Уйбе.

– Еще в предвыборную кампанию я собирала наказы избирателей. Одна из основных была просьба о восстановлении процедурного кабинета, то есть амбулатории. Поскольку этот вопрос решается не на местном уровне, а на республиканском, я обратилась к Владимиру Викторовичу, когда он был у нас в городе на открытии детского парка. Глава обещал решить вопрос в ближайшее время. И шудаягцы проголосовали за него, потому что он откликнулся на основную проблему, надеялись, что он действительно поможет. Увы… К тому же недавно выяснилось: Шудаягская амбулатория потеряла свой статус. Причем перевод ее во врачебный кабинет (сейчас даже процедурный кабинет не положено открывать при таком статусе) произведен, можно сказать, втихаря. Почему так решили? И кто? Никаких документов нам не предоставляют, – рассказывает Галина Владимировна.

Жители Шудаяга еще раз, теперь уже письменно, обратились к главе региона с просьбой восстановить поселковое лечебное учреждение. Также шудаягцы рассказали, что есть проблемы и с детской амбулаторией. Своего здания у нее нет, детская поликлиника Ухты снимает у местного предпринимателя помещения, которые непригодны для приема малышей. Зимой там ветер свищет, прием вести невозможно, очень холодно. Надо капитально ремонтировать либо строить новое здание. Педиатр прием ведет когда тепло, а в морозы, если ребенок заболел, надо ехать в Ухту.

– Мой старший сын – инвалид с детства, у него сахарный диабет, и нас вполне бы устроило получать рецепты по месту жительства. Сын придет на прием, где ему и давление измерят, так же осмотрят, ну и выпишут рецепт. А теперь надо ездить в Ухту, – расстраивается Анна Волова.

Если бы, как раньше, были взрослая и детская амбулатория, жителей поселка это бы устроило. Но, по словам местных жителей, на республиканском сайте в планах строительство такого объекта в Шудаяге нет.

Ответы «под копирку»

Как сообщила Ольга Сапрыкина, обратиться в суд ее вынудили регулярные «отписки под копирку», которые она получает от главврача ухтинской городской поликлиники №2 Антонины Пешковой (терапевтический кабинет входит в состав поликлиники). Жители Шудаяга собрали более 800 подписей, чтобы им в поселке открыли амбулаторию.

– Конкретного ответа на поставленный вопрос мною не получено, а ответы с информацией о том, что медицинская помощь в Шудаяге оказывается в соответствии с 323 ФЗ, считаю не соответствующими действительности, – отметила Ольга Олеговна. – Поэтому я прошу суд обязать ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» организовать оказание медицинской помощи в пгт. Шудаяг в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», а именно создать структурное подразделение в виде амбулатории.

Юрист Мария Чиндина (она также помощник депутата Госсовета Вячеслава Завальнева) рассказала, что тоже направляла обращение в Минздрав и получила примерно такой же ответ, что и Ольга Сапрыкина: между Шудаягом и Ухтой есть автобусное сообщение, асфальтированная дорога…

– Вечные отписки: маршрутка есть, асфальт есть. Все это мы знаем. Но почему никого не интересует, что нарушен закон? На вопрос, почему амбулаторию лишили статуса, ответа нет. Вместо этого нам говорят, что жители поселка могут вызвать из города врача на дом. Но все мы знаем, как в период пандемии ходили врачи. Мы опрашивали шудаягцев – врачи по вызову к нам не приезжали, – говорит Мария Чиндина. – В Федеральном законе четко прописано: если количество жителей превышает 2 тысячи, должна быть амбулатория, причем независимо от расстояния до ближайшего медучреждения.

Теперь Ольга Сапрыкина ждет назначения даты суда. Если ее иск не возьмут в производство, то жители готовы подать коллективный иск.

Екатерина МАКАРОВА.

фото runaruna.ru