«Динозавр» Леонтьев чуть было не упал с крутой лестницы

Усинск, Ухта и Сыктывкар вошли в число городов большого гастрольного тура Валерия Леонтьева, который он ежегодно проводит в преддверии своего дня рождения – 19 марта.

19 февраля «звездный» уроженец Коми выступил перед земляками в сыктывкарском КСЦ «Ренова»…

«Ввиду эксклюзивности программы фото- и видеосъемка запрещены» — несколько раз прозвучало из динамиков перед концертом в «Ренове».

Обращение показалось странным, поскольку из 20 прозвучавших на концерте песен, 17 — были хиты, проверенные временем: «Дело вкуса», «Августин», «Кабаре», «Маргарита». «Не все, кто начинал в ХХ веке, допел до ХХI. Я — один из динозавров», — пошутил 67-летний певец. Корреспондент «Трибуны», побывавший на концерте, отметил, что певец по-прежнему в отличной форме: белозубая улыбка, загорелое тело с причудливыми тату, а главное, конечно, голос, который все так же звучит молодо и оригинально. Конечно, артист не скачет по сцене, как прежде, но за него это прекрасно делают артисты шоу-балета «Опасные связи».

— В октябре будет ровно 45 лет, как я начал работу в Республиканской филармонии, — с ноткой ностальгии произнес Валерий Яковлевич, чем, безусловно, порадовал сотрудников филармонии, присутствовавших на концерте.

Двухчасовой концерт прошел «на ура». Это было настоящее шоу, в котором нашлось место и «археологическим находкам» (так певец окрестил старые песни), и песням, которые поются «не на бис, а назло», то есть новым.

«Ты меня не забывай»

Те, кто следит за творчеством и жизнью нашего земляка, знают, что в последнее время артист перенес несколько операций на ногах. Именно этим объясняется тот факт, что во время исполнения отдельных композиций на сцене появляются то надувной диван, то барный стул. Все это виртуозно вплетается в канву песни и одновременно облегчает жизнь артисту. К сожалению, сцена в «Ренове» настолько мала, что артисту приходилось еще все время думать о том, как не столкнуться со своими танцорами.

— Жаль, что такая богатая республика до сих пор не имеет своего концертного зала в столице. Мостимся тут как в курятнике, — в сердцах произнес Валерий Леонтьев.

Большинство зрителей восприняли это как шутку, но те, кто находился на правой трибуне, могли видеть, что во время очередного ухода со сцены «за кулисы» для переодевания певец поскользнулся и чуть не упал с крутой лестницы. А ведь с его больными ногами ему пришлось подниматься и спускаться по ней не меньше десяти раз!

— Эта сцена только для Кобзона и Лещенко. И для чествования спортсменов, — согласился друг Леонтьева — композитор Михаил Герцман. Он же подтвердил корреспонденту «Трибуны», что за час до концерта Валерий прошел маршрутом, который ему предстоял на концерте, и с досадой посетовал на рискованность спуска и подъема по крутым ступенькам.

Что же, к 100-летию республики, говорят, в Сыктывкаре наконец появится новый концертный зал. Но приедет ли в 2021 году к нам Валерий Леонтьев — вопрос. Прощаясь со зрителями, он спел одну из своих «археологических» песен «Ты меня не забывай».

Лиля ВОВК.

НАША СПРАВКА

Валерий Леонтьев родился в 1949 году в с. Усть-Уса. Первый сольный концерт дал в 1972 г. в воркутинском ДК шахтеров. В 1980 году получил первую премию на международном конкурсе «Золотой Орфей». В 1991 году награжден премией The World Music Awards как лучший исполнитель в СССР. Записал около 30 альбомов.