Директор стал министром (Блиц от 27 сентября)

Гендиректор «Сыктывкарского водоканала» стал вице-премьером Коми.

Андрей Селиванов назначен заместителем председателя правительства республики – министром строительства и ЖКХ Коми. В числе первых задач, поставленных перед новым руководителем – благополучный запуск и прохождение отопительного сезона в городах и районах. Напомним, его предшественник Андрей Чибисов был освобожден от должности 30 августа. В настоящее время на пост руководителя «Сыктывкарского водоканала» претендуют четверо кандидатов.

Скорбный список растет

На этой неделе стало известно о гибели еще шестерых бойцов из Коми.

Это Сергей Онучин из Печоры, Кирилл Чекунов из Вуктыла, Николай Артеев из села Сизябск Ижемского района и Геннадий Поликанов из Выльгорта, Виктор Кириченко из Емвы, Иван Поздеев из поселка Щельяюр Ижемского района.

Повысят, но не всем

С 1 октября на 5,1% увеличатся пенсии у бывших военных, сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ России.

Увеличение не коснется пенсий по случаю потери кормильца и страховой пенсии по инвалидности. Помимо этого, до 30 сентября члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники угольной промышленности при наличии у них неучтенных данных для назначения пенсии могут подать заявление в Соцфонд. При соблюдении этих сроков с 1 ноября 2024 года им будет выплачиваться пенсия в скорректированном размере.

Коми – грибное место

20 сентября в бору вблизи поселка Яснэг Сыктывдинского района состоялся чемпионат «Грибной охотник».

За два часа участники конкурса собрали 110 кг даров леса и параллельно очистили территорию от мусора, который оставили предыдущие любители «тихой охоты». В командном первенстве для семей победила сыктывкарская семья Трофимовых: они собрали 6,2 кг. В командном первенстве лидером стал коллектив АО «ВоркутаУголь» – 10 кг. Глава республики предложил сделать чемпионат по сбору грибов новым брендом Коми.

Теперь уже – в двадцать пятом

Срок сдачи пристройки Республиканской детской клинической больницы сдвигается.

Подрядчик – ООО «ТетрастройКоми» – и Служба единого заказчика Коми подписали допсоглашение к контракту, согласно которому строительство планируется завершить в 2025 году. Новый корпус займут отделения онкогематологии и психоневрологии, а также первое в республике паллиативное отделение для детей.

Язык до Казани довел

Учитель начальных классов из Коми Татьяна Попова победила во Всероссийском профессиональном конкурсе.

Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проходил в Казани. «Победительница наилучшим образом справилась с задачей: пробудить живой интерес в детях», – отметил член жюри Константин Деревянко. В качестве приза Татьяне Поповой вручили планшет и сертификат на 30 тысяч рублей.

Кто на новенького?

29 ноября выберут нового руководителя Княжпогостского муниципального округа. Нынешний руководитель администрации Анатолий Немчинов был избран в марте 2020 года.

В ноябре также пройдут выборы главы Троицко-Печорского района, а в декабре – выборы руководителя администрации Ухты.

Новобранцы получат повестки

В осенний призыв призывникам придут бумажные и электронные повестки.

Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал Госуслуг или военкомат. Пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, полноценно он должен заработать к 1 января 2025 года. Осенняя призывная кампания проводится с 1 октября по 31 декабря.

Бегом за здоровьем

В забеге «Кросс нации» приняли участие несколько тысяч сыктывкарцев.

Главный республиканский старт состоялся в минувшие выходные на лыжной базе «Динамо» за ж/д вокзалом. Несмотря на прохладную погоду, сюда пришли 5 тысяч любителей здорового образа жизни. Также более 1500 человек вышли на старт в Эжве, более 1200 – в Краснозатонском. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Чем ты дышишь, Воркута?

Воркута вошла в десятку городов России с самым загрязненным воздухом по итогам 2023 года.

Согласно докладу Министерства природных ресурсов и экологии России, Воркута замкнула эту самую «грязную десятку». В атмосферу города было выброшено 134 тысячи тонн загрязняющих веществ. Уловить и обезвредить удалось всего 5,4% от этого объема, а на утилизацию отправлено лишь 8,4 тысячи тонн вредных веществ. В список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха также попал Усинск (38 место).

Не уходите в лес по-английски

Восемь горожан заплутали в лесах под Сыктывкаром в сентябре.

За минувший месяц было зарегистрировано 8 случаев, когда люди терялись в лесах, сообщил руководитель Управления ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк. Из заплутавших 6 человек были выведены спасателями. Двое нашли дорогу из леса самостоятельно. «Не уходите в лес по-английски, не предупредив близких о времени и координатах вашего выхода из леса», – предупреждают спасатели.

До свидания, дача!

В Сыктывкаре завершают работу дачные автобусные маршруты.

Последним днем курирования автобусов «Комиавтотранса» на маршрутах № 36, 111, 124, 125, 127 и 128 станет 13 октября. Уже на следующий день, 14 октября, на «зимнее» расписание перейдут маршруты №№ 30 и38.

Получили по заслугам

Два поэта из Коми отмечены престижными наградами.

За красоту творчества и высокие гражданские принципы председатель правления Союза писателей РК поэт Андрей Попов (на этой неделе он отметил свое 65-летие) награжден медалью Международной Лермонтовской премии в области литературы. Народный поэт республики Надежда Мирошниченко за выдающиеся заслуги в литературно-художественной и научно-просветительской деятельности награждена «Орденом Книги».

«В ритме свободного стиха»

30 сентября в Национальной библиотеке Республики Коми состоится вечер-портрет Галины Бутыревой.

Мероприятие приурочено к юбилею Галины Васильевны. В программе вечера беседа с писателем о творчестве, журналистике, путешествиях и других увлечениях юбиляра, стихи в исполнении автора и студентов Колледжа искусств, просмотр книжной выставки «В ритме свободного стиха».