Дмитрий Беляев: «Арест Цхадая не стал для меня неожиданностью»

26 ноября в Сыктывкарский городской суд поступила апелляционная жалоба от адвоката. Он просит смягчить меру пресечения Николаю Цхадая на домашний арест. С той же просьбой обратился в суд и Совет ректоров вузов РК, который экстренно собрался на свое заседание на следующий день после задержания своего председателя. В защиту президента выступили и многие преподаватели УГТУ.

«Дело Цхадая» получило широкий резонанс. Тем не менее, высшие чиновники Коми не спешат высказываться на эту скандальную тему. В СМИ появился пока только комментарий Дмитрия Беляева, который восемь месяцев (с ноября 2018-го по июль 2019 г.) проработал в должности врио ректора УГТУ. Кстати, в Ухту он переехал по личному приглашению Н. Цхадая, который поначалу явно симпатизировал своему более молодому коллеге и собирался сделать его своим преемником. Однако уже весной, когда началась подготовка к выборам ректора вуза, у Д. Беляева и Н. Цхадая возникли серьезные разногласия, приведшие к острому конфликту. Злые языки утверждают, что Николай Денисович сделал все, чтобы кандидатура господина Беляева исчезла из списка претендентов. В июне комиссия Минобранауки России сообщила, что он не прошел аттестацию.

Долговое бремя

– Дмитрий Анатольевич, что вы испытали, узнав об аресте экс-ректора УГТУ?

– Для меня не стало неожиданным то, что Николаю Цхадая предъявлены серьезные обвинения. Еще в 2018 году кредиторская задолженность университета превысила критический уровень – около 430 миллионов рублей. Университет имел долги по зарплате аж за 2017 год, неоплаченные налоги и сборы, в том числе социальные, на суммы в несколько десятков миллионов рублей. На более чем 100 миллионов было сделано не совсем законное заимствование бюджетных средств на внебюджетные счета. Были сформированы значительные просроченные долги университета самым разным контрагентам. С ноября 2018-го по март 2019-го мы постарались погасить значительную часть долгов ректора Цхадая и его команды. Но нам не хватило ни времени, ни оперативных ресурсов, чтобы решить этот вопрос полностью. Такие огромные долги у бюджетной организации не могли появиться просто так.

– Арест президента УГТУ произошел буквально на следующий день после выборов ректора…

– Возбуждение уголовных дел и задержание были уместны именно после, поскольку, если бы это случилось до «выборов», то со стороны Цхадая были бы подключены определенные политические и другие связи в республике и в некоторых других регионах и сегодня мы бы слышали тезисы о том, что «правоохранители хотят сорвать выборы в УГТУ», «душат свободное образование» и так далее.

– А кто инициировал прокурорскую проверку в вузе?

– Проверки прокуратуры и других структур шли в университете давно по разным направлениям. Свою роль сыграли и известные широкой общественности обращения сотрудников и студентов УГТУ, в частности, к председателю правительства РФ Д. Медведеву, с просьбами провести проверки разных негативных фактов и дать им оценку. Чисто по-человечески мне жаль, что Николай Цхадая в конце концов оказался в СИЗО. С другой стороны, он сам целенаправленно, настойчиво и упорно долгое время шел к тому, к чему пришел. Начиная от разных сомнительных событий, проходящих под его руководством на протяжении многих лет, и заканчивая действиями этого года. Сначала по незаконному «снятию» меня, как кандидата на пост ректора УГТУ, а затем по организации так называемых «выборов», на которых Цхадая под своим давлением «избрал» Агинея, несмотря на мощное неприятие его большинством как сотрудников, так и студентов.

– Если будут объявлены новые выборы, вы будете в них участвовать?

– Нарушения при так называемых выборах уже очевидны, их итоги будут оспорены. Есть надежда, что и Министерство науки и высшего образования РФ примет соответствующие решения по восстановлению законности и порядка в УГТУ. Если нет, то будут суды. Кстати, на судах может всплыть и ряд других весьма неприятных фактов как для Цхадая и Агинея, так и для сотрудников Минобрнауки. Юридически я остаюсь кандидатом на должность ректора, потому что ни министерство, ни университет в установленном порядке не проинформировали меня об обратном. То есть мои права и права тех нескольких десятков внутренних коллективов УГТУ, выдвинувших меня (о чем есть подписанные протоколы собраний), были нарушены.

Игорь ВОЛКОВ.